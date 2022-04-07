Ece Erken'den oğlu Eymen'e doğum günü mesajı: Hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin!

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Erken, Eymen'in doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

"Bazen hayat seni bulunduğun yerden alır, başka bir yere koyar.

Ve der ki; burdan devam et... Ediyorum ve en büyük etme sebebim Rabbim'in emaneti biricik oğlum... Senin enerjin,senin gülen gözlerin, senin sevgin olmasaydın ne yapardım, nasıl aşardım bilmiyorum... Şuan hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin. Güçlü olmamızı Şafak abin de isterdi. Sen yetiştirirken bana büyük destek oldu. Allah tekrar razı olsun ondan. İnşAllah sen de adam gibi adam olacaksın, dürüst, iyi insan olacaksın gözümün nuru... Seni çok ama çok seviyorum. Rabbim güzel, mutlu, sağlıklı günlerini görmemi nasip etsin, iyi insanlarla karşılaştırsın. İyi ki doğdun, iyi ki... Nice mutlu senelere..."

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