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Ece Erken sessiz: Konuşmayacağım

#Ece Erken#Gülcan Arslan#Yavuz Bingöl
Ece Erken sessiz: Konuşmayacağım

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Sessiz Ece   

Ece Erken önceki gün Bebek’teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Erken “İyiyim ve konuşmayacağım” diyerek hızlı adımlarla arabasına yürüdü. (Sayit DURMAZ)

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Yazı getirdi

Gülcan Arslan yaz sezonunu açtı. Ünlü oyuncu, birbirinden renkli kombinlerle sahilde objektif karşısına geçip özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Ece Erken sessiz: Konuşmayacağım

Yoğun iş temposu öncesinde enerji depolayan Gülcan Arslan, bir yandan da gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Çok sayıda markadan reklam yüzü olması için teklif alan Arslan, yakında seçimini yapacak.

Mehmet Şef'in iftarı

Usta şef Mehmet Yalçınkaya önceki akşam sahibi olduğu MYK Restoran’da ünlü isimleri ağırladı. 

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Ece Erken sessiz: Konuşmayacağım

Ramazanın son gününde iftar yapan sanatçılar yemek sonrası şarkılar söyledi. Bu özel akşama Cengiz Kurtoğlu, Kader, Tuğba Ekinci, Çılgın Sedat, Tuğçe Tayfur gibi ünlü isimler katıldı. İş insanı Burak Kalfa’nın düzenlediği iftarda, Cengiz Kurtoğlu’nun mikrofonsuz şarkı söylemesi büyük alkış aldı. (Sayit DURMAZ)

Beni çekeni çekiyorum

Fenomen Enes Batur önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Ece Erken sessiz: Konuşmayacağım

Batur, kendisini görüntüleyen gazetecilerin fotoğrafını çekip “Siz beni çektiniz ben de sizi... Beni çekeni çekiyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

500 mekik çektik

Ebru Akel, arkadaşı Gökçen Arıkan ile Bodrum’da spor yaptığı anları önceki gün sosyal medya hesabından beğeniye sundu.

Ece Erken sessiz: Konuşmayacağım

Akel, fotoğrafa şu notu da düştü: “Bayram şekerleri ve ışık oyunları. Canım Gökçen’le 500 mekik 30 dakika plank yaptık.”

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Hiç tahmin etmedim

İstanbul Başakşehir’de forma giyen Emre Çolak önceki gün Galataport’ta kız arkadaşıyla görüntülendi.

Ece Erken sessiz: Konuşmayacağım

Baş başa yemek yiyen ikili, mekan çıkışı patlayan flaşlarla büyük şaşkınlık yaşadı. Muhabirlere “Arkadaşlar burada olacağınızı hiç tahmin etmedim, nereden çıktınız!” diyen futbolcu, yanındaki
genç kadınla aynı araca binerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Mutluluk pozu

Yavuz Bingöl önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Bir yanında kızı Türkü Sinem Bingöl, diğer yanında sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile poz veren ünlü sanatçı, bayram konseri için Kıbrıs’a uçacağını söyledi.

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Ece Erken sessiz: Konuşmayacağım


 Bingöl, “Hep birlikte tatil de mi yapacaksınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Yok, hayır. Ben Nilşah’la gidiyorum. Türkü ‘Bayramda birlikte olamayacağız, bari ben bırakayım sizi havalimanına’ dedi.” (Sayit DURMAZ)

Yeni çalışmalar yolda

Bora Gencer önceki akşam arkadaşlarıyla Bebek’te görüntülendi.

Ece Erken sessiz: Konuşmayacağım

Şarkıcı, bu yaz için yeni bir şarkı çalışması olduğunu duyurdu. Gencer, herkesin bayramını kutladıktan sonra evinin yolunu tuttu. (Sayit DURMAZ)

 

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#Ece Erken#Gülcan Arslan#Yavuz Bingöl

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