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Ebru Yaşar: Her zaman öncüyüm

#Ebru Yaşar#Bergen#Bergen’E Saygı
Ebru Yaşar: Her zaman öncüyüm
Deniz BOY

Ebru Yaşar, 10 yıl önce seslendirdiği “Sen Affetsen” şarkısını “Bergen’e Saygı” albümünde Gülşen’in yeniden yorumlamasını değerlendirdi: “Kıyas kabul etmiyorum. Şarkılar konusunda her zaman öncüyüm.”

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Ebru Yaşar, reklam yüzü olduğu Royal Halı için “Gel de Sevme” şarkısını “Gel de Serme” olarak uyarladı. Yaşar, dün Feriye Palace’ta düzenlenen basın toplantısında işbirliği ve yaşadığı sağlık sorunu hakkında bilgi verdi:

“Çok şükür sağlıklıyım. Dizim ile alakalı biraz aksama vardı. 10 hafta dinlenmem gerekiyor. Her gün fizik tedavi görüyorum. Süreci hızlandırmaya çalışıyorum. Çünkü sahnelerim var. 7 haftadır birçok işim aksadı. Ama önemli değil, sağlık önemli.” Sanatçı, “Bergen’e Saygı” albümünde “Sen Affetsen” şarkısını seslendiren Gülşen’in yorumunu da değerlendirdi:

Ebru Yaşar: Her zaman öncüyüm

“Fena değil, kendince yorumlamış. Ben özel bir şey söyleyemem. Çünkü şarkıyı 10 yıl önce keşfedip albümde söyledim. Bu şarkıyı yapımcılar yeni keşfetti. Kıyas kabul etmiyorum. Şarkılar konusunda her zaman öncü olduğumu söylüyorum.”

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Herkes arabeskçi olacak

Ebru Yaşar, popçuların son dönemde arabesk şarklar seslendirmesi hakkında şu açıklamayı yaptı: “Arabesk ölmez... Türküler, sanat müziği, arabesk hep bu ülkenin topraklarında var. Önünde sonunda herkes arabeskçi olacak. Önemli olan şarkı söyleyebilmek. Sesinizin her tarzda iyi olması gibi de bir şey yoktur.”

 

 

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#Ebru Yaşar#Bergen#Bergen’E Saygı

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