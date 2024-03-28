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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'a 4 yıl hapis cezası

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#Uğur Akkuş#Ebru Şallı#Ramazan Gedik
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuşa 4 yıl hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 07:25

İŞİNSANI Uğur Akkuş ile yeğeni Emre Akkuş, bir alışverişte karşılıksız çek verdikleri iddiasıyla yargılandıkları davada hapis ve para cezasına çarptırıldı.

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Uğur Akkuş ile Emre Akkuş’un Orion Jv Havacılık şirketinde 480 bin lira bedelli çek düzenlendiği iddia edilmişti. Şikâyetçi Ramazan Gedik, çekin karşılıksız çıkması nedeniyle ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan şikâyetçi olmuştu.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması önceki gün görüldü. Uğur Akkuş’un avukatı, “Zararı gidermek üzere müştekiyle uzlaşmaya çalıştık. Ancak zararın beş katını istedi” dedi.

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuşa 4 yıl hapis cezası

Emre Akkuş’un avukatı ise “Müvekkilim, diğer sanık Uğur Akkuş tarafından dolandırılmıştır. Müvekkilin imzası taklit edilmiştir” diye savunma yaptı.

Mahkeme, Uğur Akkuş ile Emre Akkuş’u ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis ile 83 bin 320’şer lira para cezasına çarptırdı. 

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#Uğur Akkuş#Ebru Şallı#Ramazan Gedik

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