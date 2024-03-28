Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'a 4 yıl hapis cezası

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Uğur Akkuş ile Emre Akkuş’un Orion Jv Havacılık şirketinde 480 bin lira bedelli çek düzenlendiği iddia edilmişti. Şikâyetçi Ramazan Gedik, çekin karşılıksız çıkması nedeniyle ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan şikâyetçi olmuştu.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması önceki gün görüldü. Uğur Akkuş’un avukatı, “Zararı gidermek üzere müştekiyle uzlaşmaya çalıştık. Ancak zararın beş katını istedi” dedi.

Emre Akkuş’un avukatı ise “Müvekkilim, diğer sanık Uğur Akkuş tarafından dolandırılmıştır. Müvekkilin imzası taklit edilmiştir” diye savunma yaptı.

Mahkeme, Uğur Akkuş ile Emre Akkuş’u ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis ile 83 bin 320’şer lira para cezasına çarptırdı.