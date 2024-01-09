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Ebru Şallı, Altın Küre’nin özel davetlisi

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Altın Küre
Ebru Şallı, Altın Küre’nin özel davetlisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 10:00

Ebru Şallı, Altın Küre Ödülleri Töreni'ni eşi Uğur Akkuş ile birlikte Golden Globe Vakfı’nın özel davetlisi olarak izledi.

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“Oscar’ın habercisi” olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, Beverly Hills’de yapılan törenle sahiplerini buldu. Geçen yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi sebebiyle Ocak 2024’e ertelenen törene, “Oppenheimer” filmi ve “Succession” dizisi damga vurdu

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile birlikte Golden Globe Vakfı’nın özel davetlisi olarak töreni izledi.

Ebru Şallı, Altın Küre’nin özel davetlisi

Kırmızı Halı’da Leonardo DiCaprio’nun da aralarında olduğu dünyaca ünlü isimlerle sohbet eden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş tören sonrası düzenlenen after party’e de katıldı.

Ebru Şallı, Altın Küre’nin özel davetlisi


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Ebru Şallı, Altın Küre’nin özel davetlisi

 

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Altın Küre

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