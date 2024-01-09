Ebru Şallı, Altın Küre’nin özel davetlisi

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“Oscar’ın habercisi” olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, Beverly Hills’de yapılan törenle sahiplerini buldu. Geçen yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi sebebiyle Ocak 2024’e ertelenen törene, “Oppenheimer” filmi ve “Succession” dizisi damga vurdu

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile birlikte Golden Globe Vakfı’nın özel davetlisi olarak töreni izledi.

Kırmızı Halı’da Leonardo DiCaprio’nun da aralarında olduğu dünyaca ünlü isimlerle sohbet eden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş tören sonrası düzenlenen after party’e de katıldı.



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