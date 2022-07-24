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Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti

#Ebru Gündeş#Müjgan Bilgin#Anne
Ebru Gündeşin annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti

ŞARKICI Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin 73 yaşında hayatını kaybetti. Müjgan Bilgin ölüm haberi yaşadığı site yönetimi tarafından duyuruldu.

Ebru Gündeşin annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti


Duyuruda "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadeleri yer aldı. 
Ebru Gündeşin annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti


 

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#Ebru Gündeş#Müjgan Bilgin#Anne

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