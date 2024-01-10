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Ebru Gündeş'i duyunca hızla uzaklaştı... Ve Kerem kaçar!

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#Kerem Alışık#Ebru Gündeş#O Ses Türkiye
Ebru Gündeşi duyunca hızla uzaklaştı... Ve Kerem kaçar
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 08:29

“O Ses Türkiye”nin yılbaşı özel bölümünde bir dönem aşk yaşadığı Ebru Gündeş’le yıllar sonra bir araya gelen Kerem Alışık, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektife takıldı. Ünlü oyuncu, Ebru Gündeş soruları karşısında koşarak oradan uzaklaştı.

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Kerem Alışık, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

“O Ses Türkiye”nin yılbaşı özel programında eski sevgilisi Ebru Gündeş ile yaşadığı diyaloglar gündem olan Kerem Alışık, muhabirlerle karşılaşınca sessizliğe büründü.

Ünlü oyuncu, programda eski aşkıyla olan duygusal anlarının hatırlatılması üzerine koşarak uzaklaştı. Sorulara yanıt vermeyen Alışık’ın tebessüm ettiği görüldü.

Ebru Gündeşi duyunca hızla uzaklaştı... Ve Kerem kaçar

Kerem Alışık, “O Ses Türkiye”nin yılbaşı özel bölümünde “Gitme Aklım Sende Kalır” şarkısını seslendirmişti.

Gündeş de eski aşkına “Kerem benim çok kıymetlim. Çok severim. Her zaman sevgiyle anarım” sözleriyle övgüler yağdırmıştı.

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Alışık da Gündeş’in “Fırtınalar” şarkısını mırıldanarak ünlü sanatçıyı jest yapmıştı. İki sanatçının yaşadığı duygusal anlar sosyal medyada da ses getirmişti.

Ebru Gündeşi duyunca hızla uzaklaştı... Ve Kerem kaçar

 

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#Kerem Alışık#Ebru Gündeş#O Ses Türkiye

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