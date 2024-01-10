Ebru Gündeş'i duyunca hızla uzaklaştı... Ve Kerem kaçar!

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Kerem Alışık, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

“O Ses Türkiye”nin yılbaşı özel programında eski sevgilisi Ebru Gündeş ile yaşadığı diyaloglar gündem olan Kerem Alışık, muhabirlerle karşılaşınca sessizliğe büründü.

Ünlü oyuncu, programda eski aşkıyla olan duygusal anlarının hatırlatılması üzerine koşarak uzaklaştı. Sorulara yanıt vermeyen Alışık’ın tebessüm ettiği görüldü.

Kerem Alışık, “O Ses Türkiye”nin yılbaşı özel bölümünde “Gitme Aklım Sende Kalır” şarkısını seslendirmişti.

Gündeş de eski aşkına “Kerem benim çok kıymetlim. Çok severim. Her zaman sevgiyle anarım” sözleriyle övgüler yağdırmıştı.

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Alışık da Gündeş’in “Fırtınalar” şarkısını mırıldanarak ünlü sanatçıyı jest yapmıştı. İki sanatçının yaşadığı duygusal anlar sosyal medyada da ses getirmişti.