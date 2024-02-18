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Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile nikah masasına oturuyor

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#Ebru Gündeş#Murat Özdemir#Nikah
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile nikah masasına oturuyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 08:44

EBRU Gündeş, işinsanı Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Selin Özdemir’den Temmuz 2022’de boşanan Murat Özdemir'in Ebru Gündeş ile 2023 yılının sonlarına doğru birlikte olmaya başladığı öğrenildi. Evliliğinin bitmesinin ardından Ebru Gündeş’i yakın takibe alarak sürekli sahnesini izlemeye giden Özdemir, sanatçı ile de ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu olan Murat Özdemir’in, bir kız annesi Ebru Gündeş ile evlenmeye karar verdiği de öğrenildi. Çiftin yakında nikâh masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü. 

Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile nikah masasına oturuyor


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#Ebru Gündeş#Murat Özdemir#Nikah

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