Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile nikah masasına oturuyor

Haberin Devamı

Selin Özdemir’den Temmuz 2022’de boşanan Murat Özdemir'in Ebru Gündeş ile 2023 yılının sonlarına doğru birlikte olmaya başladığı öğrenildi. Evliliğinin bitmesinin ardından Ebru Gündeş’i yakın takibe alarak sürekli sahnesini izlemeye giden Özdemir, sanatçı ile de ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu olan Murat Özdemir’in, bir kız annesi Ebru Gündeş ile evlenmeye karar verdiği de öğrenildi. Çiftin yakında nikâh masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

