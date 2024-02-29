Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in Dubai'deki nikahına çocukları da katıldı

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Konsolosluk sonrası evlilik kutlaması Five Palm Jumeirah Hotel’de gerçekleşti.

Çift davete, Ebru Gündeş’in Dubai’deki evinin önünde yapılan davullu zurnalı kutlamanın ardından konvoyla gitti.

Nikâh töreni ve konvoyda Murat Özdemir’in ilk evliliğinden 2 oğlu ve Ebru Gündeş’in kızı Alara da vardı.

Çiftin ve çocuklarının fotoğrafları nikâha giderken “Aramızda Kalsın” programı tarafından görüntülendi.

Gündeş ve Özdemir’in evliliklerini kutladıkları davette misafirler, 3 kadından oluşan bir grubun müzikleri tarafından karşılandı.



Gecenin ilerleyen saatlerinde ise konuklar DJ’in çaldığı şarkılarla eğlendi.

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AŞKIN HİKAYESİ...



Ebru Gündeş uzun bir aradan sonra kalbinin kapılarını Murat Özdemir’e açtı.

Bugün evlenen Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, iki yıl önce arkadaş ortamında tanıştı.

Ebru Gündeş, o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir’e duygusal bir yakınlık göstermedi. Evliliğinde sorunlar yaşayan Özdemir, Gündeş’e ilgi duymaya başlayınca sanatçıyı yakın markaja aldı.



Gündeş’in karşılık vermemesine rağmen pes etmeyen iş insanı sanatçının sahne aldığı mekânlara giderek onu en ön sıradan izledi. Eşinden 2022 Temmuz ayında boşanan Özdemir, resmi ayrılığın ardından Gündeş’e duygularını yeniden dile getirdi.

Gündeş, eşinden ayrılan Özdemir’e uzun bir süre sonra bu kez yeşil ışık yaktı. Gündeş ve Özdemir, 2023 yılının aralık ayında başlayan ilişkilerini bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir tören ile nikâh masasına taşıdı.

DUBAİ-TÜRKİYE ARASINDA MEKİK DOKUYOR

Ebru Gündeş’ten 12 yaş küçük olan 37 yaşındaki Murat Özdemir’in 3 çocuğu var. Dubai merkezli yazılım ve savunma sanayiye hizmet veren bir şirketin sahibi olan Murat Özdemir, Dubai-Türkiye arası mekik dokuyor. Ebru Gündeş de kızının eğitimi için Dubai’de yaşıyor, iş için Türkiye’ye geliyor.