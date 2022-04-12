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TV dünyasından acı haber geldi: Ünlü oyuncu 46 yaşında hayata veda etti

#Melanie Clarke Pullen#Eastenders#Dizi
TV dünyasından acı haber geldi: Ünlü oyuncu 46 yaşında hayata veda etti

Televizyon dünyasından acı haber geldi. Dünya ekran tarihinin en ünlü ve uzun süreli yapımlarından biri olan EastEnders ile tanınan İrlandalı oyuncu Melanie Clark Pullen, 46 yaşında hayata veda etti. Üç çocuk annesi oyuncu, bir süredir tekrarlayan ve beynine sıçrayan kanser ile mücadele ediyordu.

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BİR SÜREDİR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU
Adını duyurduğu EastEnders adlı dizide Mary Flaherty karakterine hayat veren Melanie Clark Pullen'ın geçtiğimiz 29 Mart'ta hayata veda ettiği açıklandı.

TV dünyasından acı haber geldi: Ünlü oyuncu 46 yaşında hayata veda etti

HASTALIĞI YENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
2019 yılında göğüs kanseri teşhisi konulan Pullen, bir yıl sonra hastalığı yendiğini açıklamıştı. 2020'de The Irish News'a konuşan Melanie Clark Pullen o dönemde, vücudunun kanserden tamamen arındığını söylemişti. 

TV dünyasından acı haber geldi: Ünlü oyuncu 46 yaşında hayata veda etti

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BU KEZ BEYNİNDE ORTAYA ÇIKTI
Fakat geçtiğimiz yılın haziran ayında hastalık bu kez beyninde ortaya çıktı. Oyuncu, hastalıkla mücadelesini de sosyal medya hesabından hayranlarıyla adım adım paylaşmıştı. Fakat tekrarlayan hastalığın ardından gördüğü radyoterapi ve kemoterapi tedavileri bile sonuçsuz kaldı ve Cullen hayata veda etti. Melanie Clark Pullen'ın meslektaşları sosyal medya üzerinden onu kaybetmenin acısını paylaştı.

TV dünyasından acı haber geldi: Ünlü oyuncu 46 yaşında hayata veda etti

Melanie Clark Pullen, 1997 ile 1999 yılları arasında EastEnders dizisinde kamera karşısına geçti. Bu yapımın ardından Demiryolu Çocukları adlı dizide rol aldı. Liam Neeson ile birlikte oynadığı Ordinary, Camelot, Casualty, oynadığı diğer yapımlar arasında. Melanie Clark Pullen, yazar Simon Maxwell ile evli ve üç çocuk annesiydi. Oyuncu strutandbellow adında bir internet sitesi de hazırlıyordu.

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#Melanie Clarke Pullen#Eastenders#Dizi

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