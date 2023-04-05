Duygularının peşinden giden kadınlara

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◊ “Sensiz Yıllarda” şarkısı için bir araya geldiniz. Nasıl gelişti bu proje?

Zeynep Talu: Burak’la piyano başına geçip birlikte çalıp söylemeyi çok severim. Bir gün yine piyano başında bu şarkıyı birlikte söylerken Burak, “Neden bir akustik versiyon yapmıyoruz?” dedi. Stüdyoya girip kaydedelim bakalım şarkıyı kaydettik. Kayıtların ardından “Sensiz Yıllarda”yı, Hakan Eren’in yapımcılığında ve prodüktörlüğünde Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunduk.

Burak Erkul: Zeynep’le, sıklıkla bir araya geliriz. Ne zaman bir araya gelsek illa kendimizi piyanonun başında buluruz. Yine öyle bir gün bu şarkıyı çalarken aklıma gelen bir fikri Zeynep ile paylaştım. O da çok beğenince kendimizi bir anda stüdyoda bulduk.

◊ Kayıt süreci nasıl geçti?

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Zeynep Talu: Biz çok eski arkadaşız. Hatta ben Burak’ın nikâh şahidiyim... Benim için Burak piyano çalarken, şarkı söylemek büyük bir keyif. Sanki evde çalıp söylermiş gibi samimi, sıcak bir kayıt oldu.

Burak Erkul: Zeynep, meslek hayatımda en uzun süredir görüştüğüm ve halen görüşmeye devam ettiğim kişi olabilir. Dolayısıyla son derece zevkli, keyifli, uyumlu bir çalışma olduğunu söyleyebilirim.

FİKRET HANIM’I MİNNETLE ANIYORUZ

◊ Neden “Sensiz Yıllarda” şarkısını tercih ettiniz?

Zeynep Talu: Şarkıyı çok sevmemizin yanı sıra biliyorsunuz bu şarkının sözleri Fikret Şeneş’e ait. Fikret Hanım, yıllarca eşsiz şarkılar yazmış bir kadın. Yaşantısıyla, başarılarıyla benim de her zaman hayranlık duyduğum bir insan. Onun kaleminden çıkan sözleri, onun duygularını ifade edebilmek benim için çok değerli. Hayatını, duygularının peşine takılıp yaşayan tüm kadınlar adına Fikret Hanım’ı her zaman minnetle anıyorum.

Burak Erkul: Şarkıyı hemen herkes çok iyi biliyor. Ben hep bu şarkının hissinin son derece dramatik olduğunu düşünmüşümdür. O gün Zeynep’le, tam olarak bu konuyu konuşuyorduk. Zeynep de konuya çok sıcak bakınca ortaya balat bir “Sensiz Yıllarda” çıkmış oldu.

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FATMA TURGUT’TAN ŞARKIMI DİNLEMEK İSTERİM

◊ Hangi sanatçının bir eserinizi seslendirmesini istersiniz?

Zeynep Talu: Çok şanslıyım ki yıllardır istediğim her sanatçıyla çalışma şansını elde ettim. Tabii ki genç şarkıcılardan birçoğuyla çalışmadım, çok beğendiklerim var. Fatma Turgut’tan bir şarkımı dinlemek isterim.

◊ Şarkı yazmak ve şarkı söylemeyi hayatınızda nasıl konumlandırıyorsunuz?

Zeynep Talu: Bu benim kendimi ifade etme biçimim. Her duygumu şarkılar sayesinde başkalarıyla paylaşıyorum, bu da beni çok mutlu ediyor. İnsan kendini hiç yalnız hissetmiyor. Dinleyicilerin hepsi sanki yakın arkadaşım gibiler.

◊ Bundan sonraki planlarınız neler?

Zeynep Talu: Üretmeye, yazmaya ve söylemeye devam edeceğim.

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HEP GERİ PLANDA DURMAYI TERCİH ETTİM

◊ Zeynep Hanım; müzik dünyasının popüler isimleri size ait eserleri seslendirdi ve hepsi de hit oldu. Sizce neden bu yönünüz pek bilinmiyor?

Zeynep Talu: Müzik dinleyicisi bir şarkıyı her zaman severek dinlediği şarkıcıyla özdeşleştirir, bu çok normal. Yazan, besteleyen, düzenleyen isimler; yani mutfak ekibini çok fazla tanınmazlar.

◊ Bir sanatçıya verdiğiniz hangi şarkınızı “Keşke ben söyleseydim” dediniz?

Zeynep Talu: Şarkı söylemeyi seviyorum ve tabii ki yazdığım tüm sözler için “Ben söylesem acaba nasıl olurdu” diye düşünürüm. Bu yüzden son yıllarda kendi yazdığım sözlerden bazılarını da single olarak yayınlıyorum. Mesela önümüzdeki aylarda Leman Sam’a yazdığım “Hey Yıllar” şarkısını benim yorumumla dinleyeceksiniz.

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Bunca esere sahipken isminizin daha büyük kitleler tarafından bilinmesi gerekirdi bence. Siz mi daha geri planda durmayı tercih ettiniz?

Zeynep Talu: Ben geri planda durmayı tercih ettim. Çünkü bu işin üretim aşaması benim için en heyecanlı olan kısmı. Şarkıları dinleyicilere ulaştıranlar şarkıcılar olduğu için tabii ki kitleler de onları bizlerden daha fazla tanıyorlar.

ÇİĞDEM TALU OKULUNDA YETİŞTİM

◊ Anneniz Çiğdem Talu’nun size kattığı ve bu meslekte verimli olmanızı sağlayan özellik ne oldu?

Zeynep Talu: Annemin sayesinde müzik yapılan bir evde büyüdüm. Çok değerli bestecilerle, sanatçılarla dolu bir ortamda yetiştim. Benim için çok özel bir okul gibiydi. ÇİĞDEM TALU okulunda yetişmiş olmak bu mesleği seçmemin başlıca sebebi oldu.