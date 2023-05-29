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Jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali’nde, 21 film Altın Palmiye için yarıştı. Merve Dizdar, Natalie Portman, Julianne Moore, Sandra Hüller, Alma Poysti, Mia Wasikowska gibi güçlü adaylar arasından sıyrılarak ‘en iyi kadın oyuncu ödülü’nün sahibi oldu. Dizdar, Cannes’da ödül alan ilk kadın oyuncumuz da oldu.

Merve Dizdar, tören sonrası yapılan basın toplantısında yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Şaşkınlığımı gizleyemedim çünkü çok önemli oyuncularla birlikte olduğum için. İnanın, şu anki durumu tek bir duygu ile ifade edemem. İçimde birçok duygunun karmaşası var. Anlatamayacağım.” Oyuncu, “Bu ödül ülkenizdeki kadınlar için ne anlam ifade edecek” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

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“Öncelikle ülkeme böyle bir ödülle döndüğüm için çok mutluyum. Nuri Bilge Ceylan filminde oynadığım için de çok mutluyum. Onunla çalışmak bir ayrıcalık. Bu film için bana güvendi. Sadece kendi ülkemde değil dünyada kadın olmak çok zor. İstediğimiz şeyleri elde edebilmek için hep mücadele ediyoruz. Kadın olmak mücadele demek. Fakat umut her zaman var. Umut kadınlar için de çok önemli.”

BENİM İÇİN BAŞKA BİR KEŞİFTİ

Merve Dizdar, tek bacağı olmayan engelli bir karakteri canlandırmanın kendisi için ne anlam ifade ettiğine dair sorulara da şu cevabı verdi:

“Canlandırdığım Nuray’ın bir repliği var, ‘Yeniden kendim olabilecek miyim, yeniden bazı şeyleri başlayacak mıyım?’

O benim için de başka bir keşifti. İnsanın herhangi bir engeli engel değil ya... İnsanın kendini yeniden keşfetme durumu da böyle.

O yüzden aynı şeyi düşünüyorum. Bir sürü şey için mücadele veriyoruz, bu herkes için geçerli.”

BACAĞINIZ GERÇEKTEN YOK MU



“Kuru Otlar Üstüne”de Ankara’daki gar patlamasında bacağını kaybetmiş Nuray öğretmeni canlandıran Merve Dizdar, izleyicinin festival boyunca kendisine “Bacağınız gerçekten yok mu” diye sorduğunu söyledi.

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ÖDÜL ALANLAR

* Altın Palmiye: Justine Triet-“Anatomie d’Une Chute”

* Jüri Büyük Ödülü: Jonathan Glazer- “The Zone of Interest”

* En İyi Yönetmen: Trân Anh Hùng- “The Pot-au-Feu”

* Jüri Ödülü: Aki Kaurismäki- “Fallen Leaves”

* En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar- “Kuru Otlar Üstüne”

* En İyi Erkek Oyuncu: Koji Yakusho- “Perfect Days”

Oyuncuya ödülünü Güney Koreli aktör Song Kang-ho takdim etti.

Zar Amir-Ebrahimi - Koji Yakusho, festivalde “en iyi erkek oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

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Büyük ödül “Altın Palmiye”, “Anatomie d’Une Chute”nin yönetmeni Justine Triet’ün oldu. Triet, ödülünü Jane Fonda’nın elinden aldı.

Jonathan Glazer, “The Zone of Interest” filmiyle “Jüri Büyük Ödülü” aldı.

Trân Anh Hùng,“The Pot-au-Feu” filmiyle “en iyi yönetmen” ödülünün sahibi oldu.

Aki Kaurismäki, “Fallen Leaves” filmiyle “Jüri Ödülü”nü kazandı. Yönetmen adına ödülü oyuncular Alma Pöysti ve Jussi Vatanen aldı.

GURUR DUYDUK

Güzel haberin ardından Merve Dizdar’a sosyal medyadan tebrik mesajı yağdı. İşte sanat dünyasından ünlü isimlerin mesajları...

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* Ezgi Mola: Ağlat bizi güzel kızım. Biraz da mutluluktan ağlayalım be. Umut yoksa hayatın ne anlamı olur ki!

* Bergüzar Korel: Canım kızım, kardeşim, ilham kaynağım, örnek aldığım, yeteneğine, insanlığına hayran olduğum Merve’m. Ülkenin tüm insanlarına ve kız kardeşlerine umutsun sen. Varlığına bin teşekkür. Kaç kere izledim bilmiyorum, o şaşkın yüzüne kurban olurum. Sen bu ülkenin gururu, umudu, ışığısın.

* Uğur Uzunel: Sadece sen, tüm dünyada sadece sen hak ediyordun. Biliyordum be. Sen hepimize umut ve inanç kaynağısın. Gururdan çatlamak üzereyim.

* Hazal Kaya: Canım çıktı ağlamaktan, mutluluktan, gururdan. Hak edenin hak ettiğini alması ne güzel. Ne çok ihtiyacımız var. Çok teşekkürler Merve. Çok ama çok tebrikler.

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* Serenay Sarıkaya: İnanılmaz olağanüstü haber! Tebrikler güzelim!

* Gülseren Budayıcıoğlu: Ne güzel bir haber aldık bu akşam! Merve Dizdar’ı yürekten tebrik ediyor, bizlere bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum. Harikasın Merve!

* Melek Gençoğlu: Mutlu ettin, gurur verdin. Tebrikler, teşekkürler.

* Hilal Saral: Çok gururlandırdın bizi güzel Merve, umut oldun, moral oldun hepimize. Bravo sana ve emeği geçen herkese!

* Devrim Yakut: Canım Merve, gururla göğsümüz kabardı. Yolun, şansın hep açık olsun. Hep hayallerinin peşinde, hep daha ileriye.

* Zerrin Tekindor: Canım Merve gurur duyduk. Ne kadar mutlu ettin bizi. Çok çok çok kutluyorum.

* Suzan Kardeş: Merveeee, Türkiye’yi ve kız kardeşlerini çok mutlu ettin bu gece. Bu ödül sana çok yakıştı yahu. O koca gülüşün hiç kaybolmasın inşallah.

* Aslı Enver: Gurur verici.

* Gülşen: Harika bir haber.

* Pınar Deniz: Bravo be.

* Fatih Ürek: Sevgili Merve, o kadar gururlandım ve heyecanlandım ki. Her yaptığın projeyi mümkün olduğunca takip edip ne kadar haklı olduğumu gördüm. Sen bu ülkede sanat tarihinde adını artık altın harflerle yazdırdın. Çok gururlandım, seni çok seviyorum.

* Birce Akalay: Bu muhteşem başarın, yaşattığın büyük gurur için tebrikler Merve Dizdar ve elbette emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim ve yürekten kutlarım. Başarılarının devamını ve hep daha çok mutlu olmanı dilerim. İyi ki varsın! Gururumuz oldun ama en önemlisi umut oldun.

CANNES BAŞARILARI

◊ Şerif Gören ve Yılmaz Güney, 1982 Cannes Film Festival’inde “Yol” filmiyle büyük ödül Altın Palmiye’yi kazandı.

◊ Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filmi 2003 Cannes Film Festivali’nde ‘Jüri Büyük Ödülü’nü aldı.

Filmin başrol oyuncuları Muzaffer Özdemir ve Mehmet Emin Toprak ise ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü paylaştı.

◊ Nuri Bilge Ceylan’ın “İklimler” filmi 2006 Cannes Film Festivali’nde “FIPRESCI ödülü”ne layık görüldü.

◊ Fatih Akın “Yaşamın Kıyısı”nda ile 2007 Cannes Film Festivali’nde “En İyi Senaryo” ve “Ekümenik Jüri Ödülü”nü aldı.

◊ Nuri Bilge Ceylan, “Üç Maymun” filmiyle 2008 Cannes Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen Ödülü”nü aldı.

◊ Ceylan, 2011 Cannes Film Festivali’nde “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmiyle “Jüri Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

◊Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu” filmi 2014 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’ye layık görüldü.