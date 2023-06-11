Dünyaca ünlü keman virtüözü, Devlet Sanatçısı Suna Kan hayatını kaybetti!

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1936 yılında, Adana’da dünyaya gelen Suna Kan’ın babası Nuri Kan da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Viyola sanatçısıydı. Henüz 5 yaşındayken babasından keman öğrenmeye başlayan Suna Kan daha sonra aile dostları Hulusi Karsel’den de keman dersleri almıştı.
İlk resitalini 18 Nisan 1946'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nın konser salonunda veren sanatçı Mozart'ın 5. Keman Konçertosunu seslendirdiği bu resitalin ardından “Harika Çocuk” olarak anılmaya başladı. 1948’de isme-özel olarak çıkarılan “İdil Biret ve Suna Kan’ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanun” (Harika Çocuk Yasası) ile yurt dışında öğrenim görmek için devlet bursu almıştı.
Paris Konservatuvarı’na gönderilen Suna Kan 1952’de konservatuvarı birincilikle bitirdi. Dünyanın çeşitli yerlerinde verdiği konserlerle sayısız ödül kazanan sanatçı 1957’de yurda döndü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçılığına atandı. Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda solist ve başkemancı olarak görev yapan büyük usta 1971'den bu yana “Devlet Sanatçısı” unvanını taşıyordu.
Mayıs 2017'de sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre konser vermediğini söyleyen sanatçı "Kemanın kutusunu şimdilik, bu dünyadan gidinceye kadar kapattım" açıklamasıyla sevenlerini üzmüştü.
Suna Kan’ı kaybetmişiz..— Gulsin Onay (@gulsinonay) June 11, 2023
Allah rahmet eylesin..
Mekanı cennet olsun..
Oğlu Ömer Üstel başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, müzik camiamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim..
Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin… pic.twitter.com/Kkn380T3Kn
Gülsin Onay, sağlık sorunlarıyla boğuşan Suna Kan'ı evinde ziyaret etmiş, ona piyano çalmıştı.Suna Kan'a Polonyalı piyanist ve besteci Chopin’n eserleriyle mini bir konser veren Onay, o anları "En önemli Cumhuriyet Sanatçılarımızdan Sevgili Suna Kan’ı ziyaret ettim, kendisine Chopin’n eserleriyle mini bir konser verdim, çok mutlu oldu" notuyla paylaşmıştı.