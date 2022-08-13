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Düğün tarihi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız Çağrı Atiksoy#Merve Boluğur#İbrahim Kendirci
Düğün tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 09:09

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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GÜN SAYIYORLAR 

Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı. İkili, “Düğün için son alışveriş turlarımızı yapıyoruz. Güzel bir yola çıktık. Umarız düğünümüz de istediğimiz gibi geçer. Çok heyecanlıyız. Kısmetse eylül ayında Polonezköy’de evleniyoruz” dedi. Atiksoy, hazırlıkların birçoğunu geçtiğimiz kış bitirdiğini de sözlerine ekledi: “Yaza çok bir şey bırakmak istemedim. Ufak tefek şeyler kaldı, onları da tamamlıyoruz. Berk yeni bir diziye başladı. O yüzden uzun bir tatil yapamadık. Ama balayında doya doya yaparız.” Çift, daha sonra alışveriş turuna devam etti.

KÜSKÜN MERVE

Merve Boluğur önceki gün Etiler Akmerkez’deydi.

Düğün tarihi belli oldu

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Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin yanında eski eşini sordukları için muhabirlere çok kızan Boluğur halen tepkiliydi. Muhabirlerin 'Bize küstünüz mü?' sorusuna yanıt vermeyen oyuncu, hızlı adımlarla alışveriş merkezinden ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

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EYVAH ANNEM ÖĞRENECEK!

İbrahim Kendirci önceki akşam Bebek’teydi. Sağ kolu alçıda olan oyuncu, taksiye bineceği sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşırdı. Hemen ardından gülmeye başladı: “Kolumu kırdığımı annemden saklıyordum. Şimdi sayenizde öğrenmiş olacak.”

Düğün tarihi belli oldu


“Kolunuzu nasıl kırdınız?” sorusuna “Kaykay ile kayarken ufak bir kaza geçirdim” diye yanıt veren ünlü oyuncu, yeni projelerle ilgili sorular üzerine de eylül ayında ekranlara döneceğini açıkladı. (Sayit DURMAZ)

BİZDE KISKANÇLIK YOK

Mert yazıcıoğlu önceki gün Levent’teki menajerlik şirketine girerken görüntülendi.

Düğün tarihi belli oldu

oyuncu, geçtiğimiz günlerde paylaştığı kaslı fotoğrafını sevgilisi Afra saraçoğlu’nun kıskanıp kıskanmadığı sorusuna “Bizde hiç öyle şeyler yok. Afra yorumlara da takılmaz” yanıtını verdi. yazıcıoğlu, evlilikle ilgili sorular üzerine de “Her şeyin bir zamanı var” demekle yetindi.

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Düğün tarihi belli oldu

YOKSA EKSİK KALIRMIŞIZ

Rojda Demirer, sporcu sevgilisi Ulaş Kıyak’ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Düğün tarihi belli oldu

Oyuncu, sevgilisi ile pozlarını duygusal bir notla paylaştı: “Sadece baksan yeter, sözlere gerek yok. Biz birbirimizi anlarız her zaman olduğu gibi. İyi ki doğmuşsun sevgilim, iyi ki yollarımız kesişmiş yoksa eksik kalırmışız. Seni çok seviyorum, birlikte nice senelere.”

2. AY KUTLAMASI

Fulya Zenginer ve eşi Küntay Tarık Evren'in bebekleri Milan, 23 Temmuz'da 2 aylık oldu.

Düğün tarihi belli oldu

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Zenginer ailece kutlama yaptıkları o günden kareleri Instagram hesabında paylaştı ve oğlunun ağzından şu notu düştü: “23 Temmuz’da 2 aylık oldum. Fulya yani biliyorsunuz mamim şimdi paylaşıyor fotoğrafları. Mumu da üfleyeyim dedim, baktım olmadı bastım çığlığı. Neyse iyi ki doğdum.”

ROMANTİK VENEDİK

Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, baş başa romantik bir tatile çıktı.

Düğün tarihi belli oldu

Çift, Venedik seyahatlerinden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu.

 FAVORİ ÇİFTİMİZ

Can Bonomo önceki gün eşi Öykü Karayel’le pozlarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu.

Düğün tarihi belli oldu

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Bonomo, karelere “Canım sevgilim” notunu düştü. Fotoğraflara takipçileri “Favori çiftimiz” yorumunu yazdı.

NASIL OLMUŞ MAKYAJIMIZ

Burcu Kara ve eşi Fırat Parlak, oğulları Ali için renkli hallere büründü.

Düğün tarihi belli oldu

Kara, o anları sosyal medya hesabında paylaştı: “İnsan çocuğunun yüzünü güldürmek için neler yapıyor yahu! Bu fotoğrafa çok gülmüştük Ali’yle. Nasıl olmuş makyajımız?”

 

 

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#Yıldız Çağrı Atiksoy#Merve Boluğur#İbrahim Kendirci

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