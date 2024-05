Düğün için gün sayan oyuncu abisinin yeni yaşını kutladı

Haberin Devamı

Meslektaşı Burak Dakak ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Leyla Tanlar, abisi Levin Tanlar'ın yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Tanlar, birlikte yer aldıkları çocukluk karelerine "Levom" yazıp, kalp ve pasta emojisi koydu.

KARDEŞİM, CANIM BENİM!



'BONCUK ÇOCUK İYİ Kİ DOĞDUN'

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses 32 yaşına bastı. Melek Akkaş, kardeşinin yeni yaşını yıllar önce çekilen fotoğrafla kutladı.

Melek Akkaş, babası İbrahim Tatlıses'in de yer aldığı kareye "Boncuk çocuk iyi ki doğdun sen" notunu düştü.

GİZLİ KAHRAMANIM İYİ Kİ DOĞDUN!

AJDA Pekkan’ın yeni yaşını arkadaşları sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Semiramis Pekkan da ablasıyla geçmişten günümüze çekilen fotoğrafları Instagram sayfasından beğeniye sundu. Duygusal bir kutlama yapan Pekkan, sanatçı için şu notu da yazdı:

“İyi ki doğdun gizli kahramanım. Can yarım. Seni çok seviyorum.”

BENİ BÜYÜTTÜĞÜN İÇİN MİNNETTARIM

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşi Ayhan Gürbüz'ün doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Gürbüz, fotoğrafların altına duygusa bir de not düştü:

"Beni büyüttüğün her an, baba gibi sarıp sarmaladığın her zorluk, kibar cümlelerinle tevekkülü öğrettiğin her dert, paylaştığın her özel ötesi anlar için minnettarım. Beni kardeşim büyüttü!

Saçmalamam için açtığın alanlarda çocuk olmamı sağladın canımın can içi, kemiğimin sızısı…

Dert değmesin ömrüne, sağlıklı yaşların, huzurlu yuvan ve kocaman gülüşlerinle yaşa yeni yaşını...

Not:yeni yaşında yine sana uygun bi abla olamayacağım."

ÇABUK ABLAMIN GÜZELLİĞİNE BAKIN!

Oyuncu Pınar Deniz, ablası Huri Deniz'in yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı:

"Çabuk ablamın güzelliğine bakın! İyi ki doğdun... Yıllar önce bana dediğin gibi olmaktan, doğmaktan, dönüşmekten hiç korkma! Seni çok seviyorum!"

Adana’da dünyaya gelen, Huri Deniz babaısyla birlikte Yeniköy'deki restoranlarında işletmecilik yapıyor.





Daha önce de sosyal medya hesabında ablasının fotoğrafını paylaşan Pınar Deniz'i takipçileri yorum yağmuruna tutmuş; Huri Deniz'in güzelliğine övgüler yağdırmışlardı.

İYİ Kİ DOĞDUN EN SEVDİĞİM

46 yaşına basan şarkıcı Melis Danışmend, yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

İkiz kardeşi Esra Danışmend ile yer aldığı kareleri Instagram hesabında paylaşan şarkıcı altına "Birlikte atacağımız nice kahkahalara. Ve edeceğimiz nice kavgalara... İyi ki doğdun, en çok sevip en çok didiştiğim insan " notunu düştü.

'O OLMASA EKSİK KALIRDIM'

Rol aldığı dizi ve sinema filmleri ile adından söz ettiren oyuncu-senarist Müfit Can Saçıntı kız kardeşi Mehtap Saçıntı'nın yeni yaşını Instagram dayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"O gün benim bugün doğum günümdü. Bugün onun doğum günü. Kırk küsür yıllık en eski, en yakın arkadaşım, canım sırdaşım. Çocukluktan beri ikinci bir anne gibi korudu kolladı, sardı sarmaladı. Sadece bana değil bütün ailemize ikinci annelik yaptı. Yeri geldi kendi annesine bile anne oldu. O olmasa çok eksik kalırdım. O olmasa ben şimdiki ben olmazdım başka bir ben olurdum. O benim kardeşim. Seni çok seviyorum Mehtap… İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım benim"

'ADIMLARINA ORTAK OLMAK NE HARİKA'

Ünlü oyuncu kardeşinin yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

Oyuncu Doğaç Yıldız, kız kardeşi Aleyna'nın yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"Abiliği öğrenmek, yoldaş, sırdaş olmak ne şans. Adımlarına ortak olmak ve çoğu zaman uzaktan bakıp gurur duymak ne harika. Gülünce gözleri kaybolan güzeller güzelim. Gülüşlerin eksik olmasın. İyi ki doğdun..."

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT - TUTKU BAYAT

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığıfotoğraf ve mesajla kutladı. Tuğçe Bayat, kardeşi ile yer aldığı fotoğrafların altına "Sensiz yapamayacaklarım sıralı tam listeyi buraya yazardım ama tek gönderiye sığmayacak gibi… İyi ki doğdun, iyi ki varsın… Seni çok seviyorum" notunu düştü.

İki kardeşin benzerlikleri 'ikiz gibiler' yorumlarına neden oldu.



TANER ÖLMEZ - TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ





Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Taner Ölmez'in abisi de kendisi gibi çok ünlü bir isim...Taner Ölmez'in abisi müzisyen Taylan Özgür Ölmez. 41 yaşındaki Ölmez'in ilki 2007 yılında çıkan 20 tane albümü var!

Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...

HAKAN PEKER - ZAFER PEKER

Fotoğraftaki çocuklar 90'lı yıllara damga vuran çok ünlü iki isim! Küçük kardeşin bakışları neredeyde hiş değişmemiş... Fotoğrafın sahibi Hakan Peker ile kendisinden 1 yaş büyük olan abisi Zafer Peker! Bu kare çekildiğinde Hakan Peker 6, Zafer Peker ise 7 yaşındaydı...

ÇAĞLA ŞIKEL - BERNA ŞIKEL





Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile bebeklik fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. Şıkel, paylaşımının altına 'ablam ve ben' yazdı.

İLAYDA ÇEVİK - MELİSA ÇEVİK





Oyuncu İlayda Çevik, kız kardeşi Melisa Çevik'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Güzel oyuncunun oyuncunun yayınladığı fotoğraf takipçilerini şoke etti. Takipçileri İlayda Çevik'ten 3 yaş küçük olan Melisa Çevik'i güzel oyuncunun ikizi sandı. Fotoğrafa binlerce beğeni geldi.

DEFNE SAMYELİ - SÜHAN SAMYELİ





Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.Sühan Samyeli, fotoğrafın altına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden... " notunu düştü.

BURAK ÖZÇİVİT - BURÇUN ÖZÇİVİT





Burak Özçivit de kız kardeşi Burçun Özçivit ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Omuz omuza poz veren abi kardeşin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

AZRA AKIN - DORUK AKIN





Magazin dünyasının tescilli güzeli Azra Akın'ın bir kız kardeşi var... Azra Akın, kendisi gibi Hollanda doğumlu olan kardeşi Doruk Akın ile fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor.

MUSTAFA CECELİ - SİNAN CECELİ





Müzik dünyasında fırtınalar estiren Mustafa Ceceli'nin kardeşi Sinan Ceceli abisinin izinde. İki kardeşin benzerlikleri dikkat çekici.

NURGÜL YEŞİLÇAY - TEKİN YEŞİLÇAY





'Asmalı Konak' ile şöhretin zirvesine çıkan Nurgül Yeşilçay evin küçük kızı. Ünlü oyuncu abisi Tekin Yeşilçay ile fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşıyor.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - BURCU ÖZYILDIZ





Şu sıralar kameralardan uzak olan Şükrü Özyıldız'ın bir kız kardeşi var. Yakışıklı oyuncu kardeşi Burcu ile bu karesini Instagram'da paylaştı.

SERKAN ÇAYOĞLU - ERKAN ÇAYOĞLU

Serkan Çayoğlu'nun Erkan adında ikiz kardeşi var.