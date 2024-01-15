×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Dr. Ender Saraç'ın hapis talebi kabul görmedi

Güncelleme Tarihi:

#Dr. Ender Saraç#Benan Saraç#İstanbul Aile Mahkemesi
Dr. Ender Saraçın hapis talebi kabul görmedi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 08:34

13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 22.5 yıl hapis istemiyle dava açılan ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç, boşanma sürecinde olduğu eşi Benan Saraç için ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu.

Haberin Devamı

Ender Saraç, daha önce mahkemeye başvurarak, Benan Saraç’ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Ünlü doktor bu kez Benan Saraç’ın 1 aylık korunma süresini ihlal ederek sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve psikolojik şiddet uygulamaya devam ettiği iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Dilekçede Benan Saraç’ın uzaklaştırma kararına aldırmadan Ender Saraç hakkında sosyal medya üzerinden bir algı oluşturduğu anlatıldı ve ‘zorlama hapsi’ talep edildi.

Mahkeme, Ender Saraç’ın delil olarak sunduğu paylaşımların tarihlerini belirtmediği ve paylaşımların yapıldığına dair resmi bir belge sunmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

‘OĞLUMU YÖNLENDİRDİ’

Ender Saraç dilekçesinde eşi Benan Saraç’ın oğlunu ‘babasının cinsel istismarına maruz kaldığına dair’ yalan beyan vermesi için yönlendirdiğini de iddia etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dr. Ender Saraç#Benan Saraç#İstanbul Aile Mahkemesi

BAKMADAN GEÇME!