Dr. Ender Saraç'ın hapis talebi kabul görmedi

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Ender Saraç, daha önce mahkemeye başvurarak, Benan Saraç’ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Ünlü doktor bu kez Benan Saraç’ın 1 aylık korunma süresini ihlal ederek sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve psikolojik şiddet uygulamaya devam ettiği iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Dilekçede Benan Saraç’ın uzaklaştırma kararına aldırmadan Ender Saraç hakkında sosyal medya üzerinden bir algı oluşturduğu anlatıldı ve ‘zorlama hapsi’ talep edildi.

Mahkeme, Ender Saraç’ın delil olarak sunduğu paylaşımların tarihlerini belirtmediği ve paylaşımların yapıldığına dair resmi bir belge sunmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

‘OĞLUMU YÖNLENDİRDİ’

Ender Saraç dilekçesinde eşi Benan Saraç’ın oğlunu ‘babasının cinsel istismarına maruz kaldığına dair’ yalan beyan vermesi için yönlendirdiğini de iddia etti.