Dr. Ender Saraç ile Benan Saraç karşı karşıya... Şikayetçi olmadı

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BESLENME ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç, 13 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, boşanma aşamasındaki eşi Benan Saraç ile karşı karşıya geldi.

İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki olarak ifade veren Benan Saraç, Ender Saraç’tan şikâyetçi olmadığını söyledi:



“Çocuğum bana bahsetmişti. İnanmadım, konduramadım. Okulun rehberlik öğretmeni arayınca oğlumun durumu anlattığını söyledim. Ender Saraç hakkında hemen şikayete gitmedim. Çünkü oğlumun babaya karşı sinirli olduğunu biliyordum. Sonra mecburen şikâyetçi oldum. Ardından oğlum ağlayarak gerçeği itiraf etti. Böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi. Babaya karşı çok büyük hayal kırıklığı içerisindeydi. Çünkü çocukların önünde baba, bana şiddet uyguluyordu. Ayrıca sanık hakkında ‘cinsel istismar’ konusunda şikâyetçi değilim. Böyle bir eylemi gerçekleştirdiğine inanmıyorum.”



Duruşmada tanık olarak dinlenen rehber öğretmen Osman Hakan ise, “Çocuk, babasının evde çıplak gezdiğini de söyledi” dedi.

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