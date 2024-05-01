×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Dr. Ender Saraç ile Benan Saraç karşı karşıya... Şikayetçi olmadı

Güncelleme Tarihi:

#Dr. Ender Saraç#Benan Saraç#Osman Hakan
Dr. Ender Saraç ile Benan Saraç karşı karşıya... Şikayetçi olmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 08:10

Ender Saraç’ın, çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, boşanma aşamasındaki eşi Benan Saraç, ifade verdi. Ender Saraç’tan şikâyetçi olmadığını belirten Benan Saraç, “Böyle bir eylemin gerçekleştiğine inanmıyorum” dedi.

Haberin Devamı

BESLENME ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç, 13 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, boşanma aşamasındaki eşi Benan Saraç ile karşı karşıya geldi.

İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki olarak ifade veren Benan Saraç, Ender Saraç’tan şikâyetçi olmadığını söyledi:

“Çocuğum bana bahsetmişti. İnanmadım, konduramadım. Okulun rehberlik öğretmeni arayınca oğlumun durumu anlattığını söyledim. Ender Saraç hakkında hemen şikayete gitmedim. Çünkü oğlumun babaya karşı sinirli olduğunu biliyordum. Sonra mecburen şikâyetçi oldum. Ardından oğlum ağlayarak gerçeği itiraf etti. Böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi. Babaya karşı çok büyük hayal kırıklığı içerisindeydi. Çünkü çocukların önünde baba, bana şiddet uyguluyordu. Ayrıca sanık hakkında ‘cinsel istismar’ konusunda şikâyetçi değilim. Böyle bir eylemi gerçekleştirdiğine inanmıyorum.”

Duruşmada tanık olarak dinlenen rehber öğretmen Osman Hakan ise, “Çocuk, babasının evde çıplak gezdiğini de söyledi” dedi.

Haberin Devamı

Dr. Ender Saraç ile Benan Saraç karşı karşıya... Şikayetçi olmadı

Benan Saraç, duruşmaya oğlu ile katıldı.

ÇOCUĞA KAYYIM ATANMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada savunma yapan Ender Saraç da “Çok haksız bir iftiraya uğradım. Maddi ve manevi zarar gördüm” diye konuştu. Mahkeme, mağdur çocuğun 15 yaşından küçük ve kendisini temsil edemeyecek olması nedeniyle kayyım atanması için Sulh Mahkemesi’ne yazı yazılmasına ve çocuğun dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dr. Ender Saraç#Benan Saraç#Osman Hakan

BAKMADAN GEÇME!