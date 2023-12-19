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Doğuma günler kaldı... İkizler için sürpriz parti

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#Yasemin Şefkatli#İdo Tatlıses#Baby Shower
Doğuma günler kaldı... İkizler için sürpriz parti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 10:29

İkiz bebekleri İbrahim ve Sinan'a kavuşmak için gün sayan Yasemin Şefkatli baby shower partisi verdi.

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2021 yılında görkemli bir törenle evlenen Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

Doğuma günler kaldı... İkizler için sürpriz parti

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, dün yakın arkadaşlarının katıldığı baby shower partisi organize etti.

Doğuma günler kaldı... İkizler için sürpriz parti

Hiç bir datayın unutlmadığı partide, Yasemin Şefkatli güzelliği ile dikkat çekti.

Doğuma günler kaldı... İkizler için sürpriz parti

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Sürpriz kutlamanın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Doğuma günler kaldı... İkizler için sürpriz parti

HAMİLELİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Yasemin Şefkatli, bebek müjdesini Instagram sayfasından duyurmuş, eşi İdo ile fotoğrafını "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notu ile duyurmruştu...

Doğuma günler kaldı... İkizler için sürpriz parti

İSİMLERE KARAR VERİLDİ!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin günlerdir süren isim arayışı bitti. İki erkek bebek bekleyen çift, oğullarına İbrahim ve Sinan adını verecek.

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#Yasemin Şefkatli#İdo Tatlıses#Baby Shower

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