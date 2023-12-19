Doğuma günler kaldı... İkizler için sürpriz parti

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2021 yılında görkemli bir törenle evlenen Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, dün yakın arkadaşlarının katıldığı baby shower partisi organize etti.

Hiç bir datayın unutlmadığı partide, Yasemin Şefkatli güzelliği ile dikkat çekti.

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Sürpriz kutlamanın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

HAMİLELİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Yasemin Şefkatli, bebek müjdesini Instagram sayfasından duyurmuş, eşi İdo ile fotoğrafını "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notu ile duyurmruştu...

İSİMLERE KARAR VERİLDİ!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin günlerdir süren isim arayışı bitti. İki erkek bebek bekleyen çift, oğullarına İbrahim ve Sinan adını verecek.