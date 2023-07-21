Doğu ve Batı'nın birleştiği konser

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Yeni bir proje ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan sanatçılardan Mercan Dede, gerçekleştirecekleri ortak konser için şunları söyledi:

“Sesi ve sanatı ile her zaman ilham veren büyük usta Sabahat Akkiraz ile birlikte gerçekleşecek bu ortak konserde buluşmak üzere.” Sabahat Akkiraz ise “Doğu ve Batı müziğini birleştirdiğimiz çok özel bir repertuarla sizlerle birlikte olacağız” açıklamasını yaptı.

Sanatçılar, “Mercan Dede Ensemble & Sabahat Akkiraz” konserinin derin, büyülü ve farklı dünyaları, müziğin evrensel gücüyle bir araya getireceğini de belirtti.