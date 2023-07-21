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Doğu ve Batı'nın birleştiği konser

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#Mercan Dede#Sabahat Akkiraz#BKM Yaz Etkinlikleri
Doğu ve Batının birleştiği konser
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 07:30

MERCAN Dede, Türk halk müziğinin değerli sanatçısı Sabahat Akkiraz ile uzun bir aradan sonra ilk kez BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında 5 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da olacak.

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Yeni bir proje ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan sanatçılardan Mercan Dede, gerçekleştirecekleri ortak konser için şunları söyledi:

“Sesi ve sanatı ile her zaman ilham veren büyük usta Sabahat Akkiraz ile birlikte gerçekleşecek bu ortak konserde buluşmak üzere.” Sabahat Akkiraz ise “Doğu ve Batı müziğini birleştirdiğimiz çok özel bir repertuarla sizlerle birlikte olacağız” açıklamasını yaptı.

Sanatçılar, “Mercan Dede Ensemble & Sabahat Akkiraz” konserinin derin, büyülü ve farklı dünyaları, müziğin evrensel gücüyle bir araya getireceğini de belirtti.

 

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#Mercan Dede#Sabahat Akkiraz#BKM Yaz Etkinlikleri