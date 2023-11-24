Dilan Çiçek Deniz'den kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt

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4 sezondur kapalı gişe sahnelenen “Amadeus”ta Konstanz rolünü canlandıran Dilan Çiçek Deniz omzunda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna ara vermiş, yerine ödüllü oyuncu Özlem Ölçamaz gelmişti. Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in başrolde olduğu “Amadeus” oyunu önceki akşam AKM’de sahnelendi. Oyunu izlemeye giden bir seyirci Deniz’i sahnede olmamasına rağmen eleştirdi.

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Dilan Çiçek DenizSeyirci sosyal medyada yaptığı eleştiride şu ifadeleri kullandı: “Dün Amadeus ’u sahnede izledim. Uyarlama güzel fakat Mozart’ın eşini canlandıran kişinin seçimini son derece seksist buldum. Bu rolü oynayabilecek birçok kadın sanatçı varken, oyunculuk becerisi olmayan popüler manken Dilan Çiçek Deniz’in tercih edilmesi akıl alır gibi değildi. Bir taraftan Tansu Biçer, Kevork Türker, Selçuk Yöntem gibi deneyimli ve yetkin ‘erkek’ tiyatrocular, öte yandan ise Dilan Çiçek Deniz. Toplumun kadından ‘beklentisinin’ sadece güzellik olmasının, toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl dağıtıldığının bir örneğiydi.”

KARANLIK ZİHNİYET

Dilan Çiçek Deniz, seyircinin yaptığı eleştiriye kayıtsız kalmadı. Deniz, kadınların fiziksel olarak saldırıya maruz kaldığını ifade ederek, sahnedeki kişinin kendisi değil oyuncu arkadaşı Özlem Ölçamaz olduğunu söyledi:

“İşte kadın oyuncuların maruz kaldığı ön yargıya bir örnek. Sahnede kimi izlediğinin farkında bile olmadan yapılan tam da bahsettiği ‘Seksist’ yaklaşım. Fiziksel özelliklerinden dolayı kadınların maruz kaldığı karanlık zihniyet. Dün oyunda ben yoktum. Sahnede olan yetenekli güzel meslektaşım Özlem de eminim şahane bir performans göstermiştir.”