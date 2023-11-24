Dilan Çiçek Deniz'den kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt

Güncelleme Tarihi:
4 sezondur kapalı gişe sahnelenen “Amadeus”ta Konstanz rolünü canlandıran Dilan Çiçek Deniz omzunda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna ara vermiş, yerine ödüllü oyuncu Özlem Ölçamaz gelmişti. Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in başrolde olduğu “Amadeus” oyunu önceki akşam AKM’de sahnelendi. Oyunu izlemeye giden bir seyirci Deniz’i sahnede olmamasına rağmen eleştirdi.
KARANLIK ZİHNİYET
Dilan Çiçek Deniz, seyircinin yaptığı eleştiriye kayıtsız kalmadı. Deniz, kadınların fiziksel olarak saldırıya maruz kaldığını ifade ederek, sahnedeki kişinin kendisi değil oyuncu arkadaşı Özlem Ölçamaz olduğunu söyledi:
“İşte kadın oyuncuların maruz kaldığı ön yargıya bir örnek. Sahnede kimi izlediğinin farkında bile olmadan yapılan tam da bahsettiği ‘Seksist’ yaklaşım. Fiziksel özelliklerinden dolayı kadınların maruz kaldığı karanlık zihniyet. Dün oyunda ben yoktum. Sahnede olan yetenekli güzel meslektaşım Özlem de eminim şahane bir performans göstermiştir.”