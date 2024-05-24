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Dilan Çiçek Deniz'den eleştirilere yanıt: Çok saçma, çok ayıp

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#Dilan Çiçek Deniz#77. Uluslararası Cannes Film Festivali#Esra Dermancıoğlu
Dilan Çiçek Denizden eleştirilere yanıt: Çok saçma, çok ayıp
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 08:54

Dilan Çiçek Deniz, 77. Uluslararası Cannes Film Festivali’nde giydiği elbiseyi eleştirenlere yanıt verdi: “Çok saçma ve çok ayıp böyle şeyler. Herkes istediğini giymekte özgür!”

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ELEŞTİRİLERE YANIT

Hollywood yıldızı Kevin Costner ile röportaj yapmak için 77. Cannes Film Festivali’ne katılan Dilan Çiçek Deniz önceki akşam İstanbul’a döndü. Festivalde giydiği transparan elbisesiyle çok konuşulan oyuncu, havalimanında soruları yanıtladı. Deniz’e, Esra Dermancıoğlu’nun “Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım” şeklindeki sözleri ve kıyafetine gelen eleştiriler soruldu.

Dilan Çiçek Denizden eleştirilere yanıt: Çok saçma, çok ayıp


HERKES ÖZGÜR

 “Konuşmaya gerek bile yok aslında. Zamanımıza yazık çünkü” diyerek tepki gösteren Dilan Çiçek Deniz, kıyafet tercihinin “çıplaklık” olarak değerlendirilmesini de çok saçma bulduğunu söyledi: “Çok saçma ve çok ayıp böyle şeyler. Herkes istediğini giymekte özgür. İnsanlar da eleştirmekte özgür ama benim tercihlerime saldırmak, bunu çıplaklığa indirgemek bambaşka. Umarım bir gün herkes anlar bunun farkını.” 

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Dilan Çiçek Denizden eleştirilere yanıt: Çok saçma, çok ayıp

Hollywood’a davet etti

Dilan Çiçek Deniz, Kevin Costner’la görüşmesini de anlattı: “Çok güzel geçti. Kevin Costner beni Hollywood’a davet etti. Normalde 3 dakikalık bir röportaj yapacaktık ama biraz daha uzun sürdü. İnanılmaz bir insan. Daveti aldık, bakalım gideriz belki.”

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#Dilan Çiçek Deniz#77. Uluslararası Cannes Film Festivali#Esra Dermancıoğlu

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