Dilan Çiçek Deniz'den eleştirilere yanıt: Çok saçma, çok ayıp

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Hollywood yıldızı Kevin Costner ile röportaj yapmak için 77. Cannes Film Festivali’ne katılan Dilan Çiçek Deniz önceki akşam İstanbul’a döndü. Festivalde giydiği transparan elbisesiyle çok konuşulan oyuncu, havalimanında soruları yanıtladı. Deniz’e, Esra Dermancıoğlu’nun “Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım” şeklindeki sözleri ve kıyafetine gelen eleştiriler soruldu.
Hollywood’a davet etti
Dilan Çiçek Deniz, Kevin Costner’la görüşmesini de anlattı: “Çok güzel geçti. Kevin Costner beni Hollywood’a davet etti. Normalde 3 dakikalık bir röportaj yapacaktık ama biraz daha uzun sürdü. İnanılmaz bir insan. Daveti aldık, bakalım gideriz belki.”