Dilan Çiçek Deniz'den eleştirilere yanıt: Çok saçma, çok ayıp

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ELEŞTİRİLERE YANIT



Hollywood yıldızı Kevin Costner ile röportaj yapmak için 77. Cannes Film Festivali’ne katılan Dilan Çiçek Deniz önceki akşam İstanbul’a döndü. Festivalde giydiği transparan elbisesiyle çok konuşulan oyuncu, havalimanında soruları yanıtladı. Deniz’e, Esra Dermancıoğlu’nun “Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım” şeklindeki sözleri ve kıyafetine gelen eleştiriler soruldu.

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“Konuşmaya gerek bile yok aslında. Zamanımıza yazık çünkü” diyerek tepki gösteren Dilan Çiçek Deniz, kıyafet tercihinin “çıplaklık” olarak değerlendirilmesini de çok saçma bulduğunu söyledi: “Çok saçma ve çok ayıp böyle şeyler. Herkes istediğini giymekte özgür. İnsanlar da eleştirmekte özgür ama benim tercihlerime saldırmak, bunu çıplaklığa indirgemek bambaşka. Umarım bir gün herkes anlar bunun farkını.”

Hollywood’a davet etti

Dilan Çiçek Deniz, Kevin Costner’la görüşmesini de anlattı: “Çok güzel geçti. Kevin Costner beni Hollywood’a davet etti. Normalde 3 dakikalık bir röportaj yapacaktık ama biraz daha uzun sürdü. İnanılmaz bir insan. Daveti aldık, bakalım gideriz belki.”