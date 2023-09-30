Dilan Çiçek Deniz, eski nişanlısı Thor Saevarsson ve eski sevgilisi Birkan Sokullu ile aynı partide

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Sanat dünyasının ünlü isimleri önceki akşam reklam ajansı TBWA’nın 30’uncu yıl kutlamasında bir araya geldi. Kasımpaşa Tersanesi’nde yapılan partiye katılanlar arasında Dilan Çiçek Deniz, Serdar Bilgili, Şükrü Özyıldız, Birce Akalay, Fahriye Evcen, Pınar Deniz, Bergüzar Korel, İbrahim Selim, Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Burak Deniz de vardı.

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İbrahim Selim- Daye Ay - Elçin Sangu - Şükrü ÖzyıldızBirce Akalay - Bergüzar KorelDavete uzun süredir birlikte olduğu Eda Gürkaynak’la katılan Birkan Sokullu , eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz’le pişti oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde kutlamaya Dilan Çiçek Deniz’in evlilikten döndüğü İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson da katıldı. Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson’ın gece boyu bakışması dikkat çekti.