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Dilan Çiçek Deniz, eski nişanlısı Thor Saevarsson ve eski sevgilisi Birkan Sokullu ile aynı partide

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#Dilan Çiçek Deniz#Thor Saevarsson#Birkan Sokullu
Dilan Çiçek Deniz, eski nişanlısı Thor Saevarsson ve eski sevgilisi Birkan Sokullu ile aynı partide
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 15:02

Reklam ajansı TBWA, 30’uncu yılını Kasımpaşa Tersanesi’nde özel bir partiyle kutladı. Partiye Pınar Deniz, Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu’nun da aralarında olduğu birçok ünlü isim katıldı.

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Sanat dünyasının ünlü isimleri önceki akşam reklam ajansı TBWA’nın 30’uncu yıl kutlamasında bir araya geldi. Kasımpaşa Tersanesi’nde yapılan partiye katılanlar arasında Dilan Çiçek Deniz, Serdar Bilgili, Şükrü Özyıldız, Birce Akalay, Fahriye Evcen, Pınar Deniz, Bergüzar Korel, İbrahim Selim, Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Burak Deniz de vardı.

Dilan Çiçek Deniz, eski nişanlısı Thor Saevarsson ve eski sevgilisi Birkan Sokullu ile aynı partide

İbrahim Selim- Daye Ay - Elçin Sangu - Şükrü Özyıldız

Dilan Çiçek Deniz, eski nişanlısı Thor Saevarsson ve eski sevgilisi Birkan Sokullu ile aynı partide

Birce Akalay - Bergüzar Korel

PİŞTİ OLDULAR

Davete uzun süredir birlikte olduğu Eda Gürkaynak’la katılan Birkan Sokullu, eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz’le pişti oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde kutlamaya Dilan Çiçek Deniz’in evlilikten döndüğü İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson da katıldı. Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson’ın gece boyu bakışması dikkat çekti. 

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Dilan Çiçek Deniz, eski nişanlısı Thor Saevarsson ve eski sevgilisi Birkan Sokullu ile aynı partide

Eda Gürkaynak, seksi taytıyla dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz, eski nişanlısı Thor Saevarsson ve eski sevgilisi Birkan Sokullu ile aynı partide

Dilan Çiçek Deniz - Bergüzar Korel - Fahriye Evcen

Dilan Çiçek Deniz, eski nişanlısı Thor Saevarsson ve eski sevgilisi Birkan Sokullu ile aynı partide

Burak Deniz - Serkan Keskin Meriç Aral

Dilan Çiçek Deniz, eski nişanlısı Thor Saevarsson ve eski sevgilisi Birkan Sokullu ile aynı partide

Gecenin yıldızı

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”nın başrol oyuncusu Pınar Deniz de partideydi. Güzel oyuncu siyah elbisesiyle gecenin en şık yıldızları arasındaydı.

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#Dilan Çiçek Deniz#Thor Saevarsson#Birkan Sokullu

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