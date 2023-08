Didem Soydan'ın itirafı olay olmuştu... 'Gerçekten çok üzgünüm'

Haberin Devamı

Ünlü manken Didem Soydan, YouTube'da Melis İşiten'in sunduğu programa konuk oldu.

Soydan eski aşkından, "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" sözleriyle bahsetmişti.



Konuşmasının devamında da "Aşık olduğum kişi hala aynı" diyerek tüm ilişkilerini o kişiyle kıyasladığını ifade etmişti.

TÜM GÖZLER CAN BONOMO'YA ÇEVRİLDİ

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan itiraf sonrası, tüm gözler Soydan'ın uzun yıllar aşk yaşadığı ve evlenme arifesindeyken ayrıldığı Can Bonomo'ya çevrildi.

Didem Soydan'la biten ilişkisinin ardından, 2018 yılında oyuncu Öykü Karayel ile evlenen Bonomo'nun Roman adında bir oğlu var.

AĞLA ŞİMDİ SONSUZA KADAR

Bu açıklamaların ardından Can Bonomo'dan manidar bir paylaşım geldi: Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından" Ağla şimdi sonsuza kadar " şarkısını paylaştı.

BUNLARIN SANKİ ÇOCUKLARI VAR!

Ezgi Karayel ise kardeşi Öykü Karayel ve eniştesi Can Bonomo'nun fotoğrafını “Bunların sanki çocukları var” mesajıyla yayınladı.

DİDEM SOYDAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Can Bonomo'nun adının gündeme gelmesinin ardından Didem Soydan, sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı. Sözlerinin yanlış yerlere çekildiğini söyleyen Soydan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yanlış yerlere çekilen bir konudan, kişilere verdiğim saygı ve değerden sebep bu açıklamayı yapıyorum. Türkiye'de yaşamayan ve Türkiye ile alakası olmayan birinden bahsetmeme rağmen konuyu magazine çok uygun olması sebebi ile yanlış isimler üzerinden yorumladınız. Yayında da belirttiğim gibi Amerika'da yaşadığım döneme dair bir hikayeydi. Bu konunun yanlış yerlere gitmesinden dolayı gerçekten üzgünüm.

Lütfen kimseyi alakaları olmayan bir konuya dahil ederek rahatsızlık vermeyin."

Didem Soydan'ın çok konuşulan açıklamalarını Kelebek yazarı Savaş Özbey köşesine taşıdı.

İşte o yazı....

Yapma böyle Didem

Didem Soydan katıldığı “Zaten Şov”da geçmişte ilişki yaşadığı birine hâlâ âşık olduğunu ama o kişinin evli ve çocuklu olduğunu söyledi, ortalık karıştı. Haliyle Soydan’ın eski sevgilileri Burak Deniz, Lider Şahin ve özellikle de Öykü Karayel ile evliliğinden Roman adında bir oğlu olan CAN BONOMO geldi akla.



Üstüne de Can Bonomo’dan “Ağla Şimdi Sonsuza Kadar” isimli yeni single gelmez mi?



Sadece biz değil, Öykü Karayel’in kardeşi Ezgi Karayel de durumdan işkillenmiş olacak ki Öykü-Can çiftinin bir fotoğrafını paylaşıp “Bunların çocukları var sanki” yazdı altına. Bunun üzerine Soydan bir açıklama daha yapıp âşık olduğu/kaldığı kişiyle 4 sene Amerika’da aşk yaşadığını ve bunu bütün yakın arkadaşları ve sektörün bildiğini duyurdu.



Yahu biz ne sektördeniz ne de yakın arkadaşın Didem.



Ne bilelim kiminle ne zaman, nerede, ne yaşadın da unutamıyorsun...



Ettiğin lafın ucunun nereye gideceğini, kime çekileceğini bile bile böyle açıklama yapmak olur mu hiç?



O kişi Can da olabilir, başka biri de. Ama artık evlenmiş, barklanmış, çoluk çocuğa karışmış birini ve tabii yakınlarını böyle hoplatmak olur mu?