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Didem Soydan'dan itiraf: Hala aşığım, ailesi var... Can Bonomo'dan manidar paylaşım: Ağla şimdi sonsuza kadar

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#Didem Soydan#Can Bonomo#Öykü Karayel
Didem Soydandan itiraf: Hala aşığım, ailesi var... Can Bonomodan manidar paylaşım: Ağla şimdi sonsuza kadar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 11:35

Bir Youtube kanalına konuk olan Soydan, eski bir sevgilisine hâlâ aşık olduğunu ancak aşık olduğu kişinin ailesi olduğu için isim vermeyeceğini söyledi. Akıllara bir dönem aşk yaşadığı Can Bonomo geldi.

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Melis İşiten'in youtube programına katılan Didem Soydan, dikkat çeken açıklamada bulundu.

 “AŞIK OLDUĞUM KİŞİ HÂLÂ AYNI”

Soydan, eski aşkıyla ilgili “Aşık olduğum tek bir kişi var, hâlâ da ona aşığım. Aşık olduğum kişi hâlâ aynı. İsmini veremem çünkü kendisinin ailesi var. Ben her ilişkimi onunla kıyaslıyorum. Ve hiçbir ilişkim onun önüne geçmedi. İlişkilerimdeki insanlar da bunu bildi. Ben çocuk sahibi olmak hiçbir zaman istemediğim için de ilişki sürmedi” ifadelerini kullandı.

 Takipçileri sosyal medyada Soydan’ın bahsettiği kişinin müzisyen Can Bonomo olduğunu yazdı.

AĞLA ŞİMDİ SONSUZA KADAR
Bu itirafın ardından CanBonomo'dan manidar bir paylaşım geldi: Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından" Ağla şimdi sonsuza kadar " şarkısını paylaştı. 

Didem Soydandan itiraf: Hala aşığım, ailesi var... Can Bonomodan manidar paylaşım: Ağla şimdi sonsuza kadar

BUNLARIN SANKİ ÇOCUKLARI VAR!
Öykü’nün kardeşi Ezgi Karayel’den de dikkat çeken paylaşım geldi. Kardeşi ve eniştesinin fotoğrafına şu notu düştü: “Bunların sanki çocukları var”
Didem Soydandan itiraf: Hala aşığım, ailesi var... Can Bonomodan manidar paylaşım: Ağla şimdi sonsuza kadar



EVLİLİK HEDEFİMİZE VARAMADIK! 
Didem Soydan ve Can Bonomo , 2014-2016 yılları arasında aşk yaşamış hatta evleneceklerini Instagram üzerinden duyurmuştu. Fakat sonra ikili beraberliklerinden vazgeçti.
Didem Soydandan itiraf: Hala aşığım, ailesi var... Can Bonomodan manidar paylaşım: Ağla şimdi sonsuza kadar


CAN'I O KADAR SEVİYORUM Kİ...
Bonomo, ayrılığın ardından “Didem’le güzel bir ilişkimiz vardı. Hedeflediğimiz evlilik durumuna varamadık. Onu çok seviyorum. Bu dünyada en saygı duyduğum insanlardan biri. Umarım hayatlarımız böyle daha iyi olur” açıklamasında bulunmuştu. Didem Soydan da, “Saygısız, kötü bir şekilde ayrılmadık… Can'ı o kadar seviyorum ki hâlâ, hakkında kötü bir şey söyleyemem zaten. Onun da bana karşı aynı duyguları hissettiğini biliyorum” demişti.
Didem Soydandan itiraf: Hala aşığım, ailesi var... Can Bonomodan manidar paylaşım: Ağla şimdi sonsuza kadar

Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo’nun Roman adında bir oğlu bulunuyor.

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#Didem Soydan#Can Bonomo#Öykü Karayel

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