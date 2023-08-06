Didem Soydan'dan itiraf: Hala aşığım, ailesi var... Can Bonomo'dan manidar paylaşım: Ağla şimdi sonsuza kadar

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Melis İşiten'in youtube programına katılan Didem Soydan, dikkat çeken açıklamada bulundu.

“AŞIK OLDUĞUM KİŞİ HÂLÂ AYNI”

Soydan, eski aşkıyla ilgili “Aşık olduğum tek bir kişi var, hâlâ da ona aşığım. Aşık olduğum kişi hâlâ aynı. İsmini veremem çünkü kendisinin ailesi var. Ben her ilişkimi onunla kıyaslıyorum. Ve hiçbir ilişkim onun önüne geçmedi. İlişkilerimdeki insanlar da bunu bildi. Ben çocuk sahibi olmak hiçbir zaman istemediğim için de ilişki sürmedi” ifadelerini kullandı.

Takipçileri sosyal medyada Soydan’ın bahsettiği kişinin müzisyen Can Bonomo olduğunu yazdı.

AĞLA ŞİMDİ SONSUZA KADAR

Bu itirafın ardından CanBonomo'dan manidar bir paylaşım geldi: Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından" Ağla şimdi sonsuza kadar " şarkısını paylaştı.

