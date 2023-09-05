Derin Talu 20 oldu! 'Arkadaş gibisiniz'

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Oyuncu, sunucu, şarkıcı Defne Samyeli kızı Derin Talu'nun 20. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Samyeli ve kızlarını görenler 'arkadaş gibisiniz' yorumunu yaptı.

Defne Samyeli, sosyal medya hesabından kızları Deren ve Derin ile fotoğrafını yayınladı. 51 yaşındaki Samyeli, 20 yaşına basan Derin'in doğum gününde duygusal bir mesaj paylaştı:

'BEBEĞİM, DOSTUM SIRDAŞIM'

"Benim canım bebeğim, iyi ki doğdun sen... Hayatıma kattığın tüm güzellikler için ne desem az. Bebeğim, dostum, sırdaşım, dert ve eğlence ortağım. Nice harika, eğlenceli, neşeli yaşların olsun, ve hep birlikte olsun. Seni seviyorum."

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Anne ve kızlarının fotoğrafını görenler paylaşımın altına, 'Üç kız arkadaş gibisiniz' yorumlarında bulundular.

ÜNLÜ ANNE BABALARIN 'ÜNSÜZ' ÇOCUKLARI

Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. İşte ünlüler ve onların tanınmayan çocukları...

Boyu kadar oldular: İşte benim servetim!

Kaya Çilingiroğlu, çocukları Kaya ve Zehra ile bir araya geldi.

Ünlü isim, aile fotoğrafını sosyal medya hesabından “Servetim” notuyla paylaştı. Çilingiroğlu’nun kareleri birçok beğeni aldı.

LEYLA'DAN İLK FOTOĞRAF

Oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturmuş 2020 yılında da ilk kızı Lalin'i dünyaya getirmişti.

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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Ailesiyle birlikte tatilde olan oyuncu fotoğrafa 'Günaydın' notunu düştü.

BABASININ KIZI

Oyuncu Deniz Evin, 2013 yılında meslektaşı Gaye Turgut Evin ile nikah masasına oturmuş, çiftin kızları Eftalya 2021 yılında dünyaya gelmişti.

Deniz Evin, 1986 yılında çekilen çocukluk fotoğrafıyla kızı Eftalya'nın fotoğrafını paylaştı.

Benzerliğe dikkat çeken Evin, altına "Baba 1986 -kız 2023... Babasının kızı dedikleri böyle bir şey sanırım." notunu düştü.

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İŞTE DÖRT MEVSİMLİK DÜNYAM!

Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan ile evliliğinden olan oğulları Atlas, Ares ve Güney ile verdiği pozu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Ergen, annesinin de yer aldığı karenin altına "İşte dört mevsimlik dünyam... En çok baharım… Annem ve oğullarım…

Fırtınası, varlığı, acısı, yokluğu, zorluğu ve mütevazi ihtişamı ile benim yıllarım bizim yıllarımız" notunu düştü.

Gülben Ergen, Atlas'ı 2007 Ares ve Güney'i ise 2009 yılında dünyaya getirmişti...

'BERABER BÜYÜDÜK, ÇOK ŞEY YAŞADIK'

14 yaşında anne olan Safiye Soyman, kızı Ümran Erler'in yeni yaşını Instagram'da yayınladığı mesajla kutladı.

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Kızının bebeklik fotoğrafını sayfasında paylaşan Soyman, altına şu notu düştü:

"Canım kızım benim Ümran'ım... Doğum günün kutlu olsun. sevdiklerinle, çocuklarınla bir ömür boyu yüzün gülsün. Seninle beraber büyüdük, çok güzel şeyler yaşadık. Sen her zaman gül, sevil. Seni çok seviyorum annem benim. iyi ki varsın hayatımda. İyi ki doğdun benim güzel kızım..."

ANNESİNİN BOYUNU GEÇTİ

Arzu Yanardağ’ın Ali Serter’le evliliğinden olan kızı Alara Maya Serter büyüdü, güzel bir genç kız oldu.

Yanardağ, boyunu geçen kızının 17’nci yaşını sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kutladı:

“Bugün 17 oldun. Işıl ışıl, aydınlık bir ömrün olsun canım kızım. O güzel gözlerinden sadece mutluluk gözyaşları aksın. İyi ki varsın.”

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RÜZGAR DELİKANLI OLDU

SEMA Şimşek, Burak Hakkı ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rüzgar’la fotoğrafını Instagram sayfasının Hikâye bölümünde paylaştı.

15 yaşındaki Rüzgar’ın annesinin boyunu geçmesi dikkat çekti. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Sema Şimşek ve oğlunun fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.

BABASININ KOPYASI

Tolga Çevik, 19 yıl önce Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Yılmaz ile evlenmiş mutlu çift 2005’teu Tan'ı 2006’da da kızı Tuna'yı kucağına almıştı.

Oğlu ve kızıyla renkli karelerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Çevik, kızı Tuna ile bir filmin özel gösterimine katıldı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan baba-kıza çevredekilerin ilgisi büyük oldu.

17 yaşındaki Tuna ile bir film hazırlığında olduğunu söyleyen Çevik, “Çocuklar 'güzel bir şey yaptı' diye bekliyorum. Eğlenmeye geldik. İnşallah bu sıkıntılı dönemde izleyenlere neşe gelir. Biz de dünya turnesindeydik. Bitirdik, yeni döndüm. Biraz çiçekler açsın, filmimizi çekmeye başlayacağız. Senaryo hazır zaten. Baba-kız beraber oynayacağız.” dedi.

17 yaşındaki Tuna'nın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

'KEPÇE ÇIKMIŞSIN ANNEM AMA BEN EN İYİ BUNLARDA ÇIKMIŞIM"

Oyuncu Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu 21 Ağustos'ta da kızını kucağına aldı. Hamilelik sürecini sevenleriyle paylaşan Güven, kızıyla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Kepçe çıkmışsın annem ama ne yapayım ben, en iyi bunlarda çıkmışım.' mesajıyla yayınladı.

Anne kızın fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü.

'GÖZ AÇIP KAPAYANA KADAR BÜYÜYORLAR'

Oyuncu Çiçek Dilligil, 1996 yılında müzisyen Bora Öztoprak ile hayatını birleştirmişti. Çift 1997 yılında da oğulları Ardahan'ı kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu geçmiş günleri yâd etti. Oğlunun çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Dilligil altına şu notu düştü:

"En sevdiğim fotoğraflarımızdan biri olabilir. #tbt için biçilmiş kaftan. Hele bir önceki posta bakıp buna bakarsan vay vay vay. Seneler çok çabuk geçiyor mirim. Taze anne, babalara sesleniyorum buradan. Göz açıp kapayana kadar büyüyorlar. Sevin, sıkıştırın, sarın, sarmalayın, tadını çıkartın. Sonra ancak kısa bir an kolunun altına girebileceksiniz. Önceki paylaştığım fotoğraf gibi. Hayatın en güzel armağanı."

25 yaşındaki Ardahan Öztoprak bir süredir Amerika'nın New York şehrinde yaşıyor.

BEREN TAN BÜYÜDÜ!

Ünlü model Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, geçtiğimiz yıl nisan ayında uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetmişti. Şallı 'büyük oğlum için güçlü olmak zorundayım' demişti.

Her fırsatta oğlu Pars'ı anan Ebru Şallı zor günleri oğlu Beren Tan'ın desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla hayatından kesitleri aktaran Ebru Şallı, son olarak oğlu Beren Tan ile çektirdiği tatil pozlarını yayınladı.

18 yaşındaki Beren Tan ise yakışıklılığı ve kaslı görüntüsüyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Anne-oğlu görenler 'abla-kardeş' benzetmesi yaptı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

DURU ANNESİNİN KOPYASI OLDU

Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay büyüdü annesinin kopyası oldu!

Bir dönem ekranların aranılan ismi Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Emine Ün son olarak kızı Duru ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından 'Öyle de güzel böyle de güzeldir benim kızım' notuyla paylaştı.

Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay'ın yaş aldıkça annesine daha da benzemesi dikkat çekti. Duru’nun son halini görenler ‘Annesinin kopyası, sanki abla-kardeş’ yorumunda bulundu.

'KIZIM BENİM GÖZÜMDE HEP BÖYLE'

Sadettin Saran kızı Lal Saran'ın doğum gününü kutladı. 25. yaşına basan kızının çocukluk fotoğrafını paylaşan Saran altına, 'Kızım benim gözümde hep böyle… İyi ki doğdun kızım…' notunu düştü.

Baba-kızın fotoğrafına ilgi büyük oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcı fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Sadettin Saran, genç bir kadınla el ele objektife yansıdı. İkiliyi görenler sevgili olduklarını düşündü. Oysa Saran’ın yanındaki kadın, 25 yaşındaki kızı Lal’den başkası değildi.

İrem 16 oldu! 'İlk göz ağrım iyi ki doğdun!'

Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem 16 yaşına bastı. Şener, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"Güzel kızım, ilk göz ağrım, hayat arkadaşım, sırdaşım, akıl danıştığım... Doğum günün kutlu olsun İrem'im. Senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Yaptığın her şeyde, seçtiğin tüm yollarda nefesim yettiği kadar yanındayım. Seni çok, çok, çok, çok, çok, çok, çok seviyorum..."

İYİ Kİ DOĞDUN AYŞE

Gündüz kuşağı programı sunucusu Esra Ceyhan, 1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenmiş, 2009 yılında boşanmıştı. Çiftin kızları Ayşe 16 yaşına bastı. Ceyhan, kutlama fotoğrafını "Ayşe'm" notuyla Instagram'da paylaştı.

Esra Ceyhan, doğum günü mesajları için de teşekkür etti:

"Canım yavrum Ayşe’min doğum günü için yolladığınız iyi dileklerinize, dualarınıza, sarf ettiğiniz olağanüstü sıcak sevgi sözcüklerinize, tebriklerinize, temennilerinize ve varlığınıza şükran ve şükür dolu teşekkürlerimi sunuyorum"

ANNESİNE BENZİYOR

Bennu Yıldırımlar, Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

23 yaşındaki Ada'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı...

MEĞER OĞLU VARMIŞ!

Mehmet Esen’in Faruk adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı.

Almanya’da yaşadığı dönemde evlendiği Alman doktorla bir çocuk sahibi olduklarını söyleyen Esen, oğluyla tatil dönüşü görüntülendi.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

Oyuncu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da çiftin ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmişti. Sosyal medyada hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla babalık sevincini ikinci kez yaşadı.

Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden Doruk adında bir oğlu daha var! Ozan Çobanoğlu, oğlu ile fotoğrafını ""Boynuz kulağı geçermiş :) 1.86 boy :) " notu ile Instagram'da paylaştı... Ozan Çobanoğlu'nun boyu 1.78...

ARTİSTİK POZLAR

Sayısız yapımda rol alan ünlü oyuncu Necmi Yapıcı, oğlu Emre ile fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.





Yapıcı'nın "Baba oğul bitakım artistik pozlar verdik" notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yaptı.

AİLE MESLEĞİNİ SEÇTİ



Tatbikat Sahnesi’nın kurucuları ünlü oyuncular Erdal Beşikçioğlu-Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti.

Çocukluğu anne babasının yanında tiyatro kulislerinde geçen, Derin Beşikçioğlu, oyunculuğu seçmesiyle ilgili şunları söylüyor:

‘Ailemin payı büyük. Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede kamera arkasında gözlemliyorum. Lisede tiyatro topluluklarıyla yıl sonu gösterilerine çıktım. 12 yıl bale eğitimi aldım. Hem balede hem tiyatroda birçok sahne deneyimim oldu. Yine lisede kendi yazdığım, çektiğim ve oynadığım kısa filmim Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim.’

BÜYÜDÜ, EVLENİYOR

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile yaptığı evlilikten Savaş Zafer adında bir oğlu var.

Eşini genç yaşta yitiren Savaş oğluna hem annelik hem babalık yaptı. Savaş Zafer geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturdu.

VEDALARI ÇOK KONUŞULDU

Talat Bulut'un Pınar Afşar ile evliliğinden Hazal adlı bir kızı var.

Talat Bulut'un kızını eğitim için yurtdışına gönderirken çektiği veda videosu çok konuşulmuştu



