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Depremzede çocuklar için sahnede

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#Zülfü Livaneli#Grup Gündoğarken#Bodrum Dayanışma Hareketi
Depremzede çocuklar için sahnede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 08:54

Zülfü Livaneli, Grup Gündoğarken, Suzan Kardeş, Jehan Barbur, Olgun Şimşek, Gürkan Uygun, Aykut Gürel, Mert Levent, 10 Haziran’da TED Bodrum Koleji tarafından depremzede çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan “Bodrum Dayanışma Hareketi” kapsamında sahne alacak.

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 TED Bodrum Koleji’nde gerçekleşecek konserin tüm geliri, depremde anne babasını kaybeden çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği’nin “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasına bağışlanacak.

Depremzede çocuklar için sahnede

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#Zülfü Livaneli#Grup Gündoğarken#Bodrum Dayanışma Hareketi

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