Depremzede çocuklar için sahnede

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Zülfü Livaneli, Grup Gündoğarken, Suzan Kardeş, Jehan Barbur, Olgun Şimşek, Gürkan Uygun, Aykut Gürel, Mert Levent, 10 Haziran’da TED Bodrum Koleji tarafından depremzede çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan “Bodrum Dayanışma Hareketi” kapsamında sahne alacak.
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TED Bodrum Koleji’nde gerçekleşecek konserin tüm geliri, depremde anne babasını kaybeden çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği’nin “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasına bağışlanacak.