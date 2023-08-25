Denizde romantizm... Berker Güven ve sevgilisi Nihal Yalçın aşka geldi!

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Sevgililer önceki gün bir plajda görüntülendi. Serin sularda romantik dakikalar yaşayan çift, deniz keyfi sonrası localarına geçti. (Deniz BOY)

Köpeği hep yanında

Yasemin Özilhan, önceki gün evinin bulunduğu Bodrum Kaplankaya’da görüntülendi.

Akşam saatlerinde bir arkadaşıyla buluşan Yasemin Özilhan önce salonda spor yaptı, ardından denizin keyfini çıkardı.

Köpeğini de yanından ayırmayan Özilhan, günün sonunda ATV’sinin direksiyonuna geçerek evinin yolunu tuttu. (Umut ÜNVER)

3 ay sürdü

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Aynı dizide rol alan ve set arkadaşlıkları aşka dönüşen Dilara Büyükbayraktar ile Serdar Yıldırım ayrıldı. 3 ay süren ilişkilerine nokta koyan iki oyuncu, sosyal medya hesaplarında da birbirini takip etmeyi bıraktı. (Behlül AYDIN)

Yeşillikler içinde

Hande Ataizi, Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün Maçakızı Hotel’in bahçesinde çekilen karesini Instagram hesabına yükledi. Ataizi’nin hayranları bu kareyi beğeni yağmuruna tuttu.

Pembeli Zeynep

Sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Bodrum’da tatilin keyfini çıkaran Zeynep Bastık, sosyal medyada bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. Şarkıcı son olarak pembe bikinili karesiyle düzgün fiziğini gözler önüne serdi.

Bu ikisi olmasa havalıyım aslında

Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ve yeğeni Buse Çelik Farrando ile birlikte Barselona’da tatil yapıyor. Tatilden kareleri Instagram hesabında takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, oğlu ve yeğeniyle çektiği selfie’ye esprili bir not düştü: “Bu ikisi olmasa ben çok havalıyım aslında.”

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Aşk tatili

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz’la tatil yapıyor. Yasmin Erbil önceki gün sevgilisiyle çektirdiği kareleri Instagram hesabına ekledi.

Şükür saati

Konserden konsere koşan Simge, fırsat buldukça tatil yapmayı ihmal etmiyor. Ünlü şarkıcı son olarak tekneyle Göcek turuna çıktı. Keyifli bir tatil yapan şarkıcı, tekne pozlarını “Şükür saati” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.