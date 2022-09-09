Deniz uçağı ile yolculuk: Yeni rota Marmaris

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YENİ ROTA MARMARİS

Türkiye tatiline devam eden Süreyya Yalçın’ın Bodrum’dan sonra eşi Ozan Baran’la yeni rotası Marmaris oldu. D-Maris Bay’da kalan Yalçın önceki gün ‘beach plane’ adı verilen deniz uçağına bindi. Yalçın o anları Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.

ALEYNA'YI GEÇECEK

Sinan Akçıl geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektife yansıdı.

Yoğun iş temposuna alışveriş molası verdiğini söyleyen şarkıcı, “Bir yandan konserler devam ederken bir yandan da çok güzel isimlere beste çalışmaları yapıyorum” dedi. Çalıştığı isimlerden birinin de Aleyna Kalaycıoğlu olduğunu açıklayan Sinan Akçıl, “Çok yetenekli ve sesi mükemmel. Büyük ihtimalle Aleyna Tilki’yi geçecek” diye konuştu.

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O SORUYA YANIT YOK

Derya Karadaş, eşi Haki Biçici ile birlikte Cihangir’de yürüyüş yaparken görüntülendi.

Gülse Birsel’in yeni projesinde rol alacak Karadaş, konuyla ilgili sorulara yanıt vermek istemedi. Öte yandan evliliklerinin iyi gittiğini belirten çift evde yemekleri beraber yaptıklarını söyledi: “Mutfakta güçlerimizi birleştiriyoruz, ikimizin de yaptığı yemekler güzel.” (Sayit DURMAZ)

EKRANA DÖNÜYOR

Tamer Karadağlı önceki gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı.

Ünlü oyuncu yeni sezonda bir polisiye diziyle izleyicilerin karşısına çıkacağını söyledi: “Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım.”

İMAJ YENİLEDİ

Prestij filminde Hilmi Topaloğlu’nun eşi Semiha’ya hayat verecek olan Aslıhan Güner imaj yeniledi.

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Ahmet Çoban’ın sahibi olduğu Garage Hair Repair Studio’ya giden oyuncu, yeni imajıyla verdiği pozu “Yine yeniden değişim zamanı” notuyla Instagram’da yayınladı.

VENEDİK ÇEKİMİ

Burcu Özberk, Venedik Film Festivali için İtalya’ya gitti.

Ünlü oyuncu Venedik’te özel bir fotoğraf çekimine de imza attı. Raisa Vanessa tasarımıyla gondolda çekilen karelerini Özberk, Latince ‘Anı yaşa’ notuyla Instagram hesabına yükledi.

MANGA'NIN HARBİYE SÜRPRİZİ

Alternatif rock müziğin önde gelen gruplarından Manga, “Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri” kapsamında dinleyicileriyle buluştu.

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Harbiye’de ilk kez konser veren grup, 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Manga’nın “Bize Müsaade Ettim” şarkısında Kenan Doğulu da sürpriz yaparak sahneye çıktı. Grubun solisti Ferman Akgül, “Tutamıyorum Zamanı” şarkısında da Doğulu’yla düet yaptı. (Sayit DURMAZ)