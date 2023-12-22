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Deniz Akkaya'ya 1 ay konuşma yasağı

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#Deniz Akkaya#Miray İpekler#Konuşma Yasağı
Deniz Akkayaya 1 ay konuşma yasağı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 08:31

DENİZ Akkaya geçen gün sosyal medya hesabından Miray İpekler’i hedef alarak, uygunsuz görüntülerini insanlara gönderdiğini, pek çok ünlü isim ile birlikte olduğunu iddia etti.

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 İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Miray İpekler’in avukatı Büçkün Canatik, “Müvekkil, haftalardır Deniz Akkaya tarafından ağır saldırılara maruz kalmaktadır. Müvekkil bu paylaşımları yakın arkadaşları ve kendisine özelden mesaj atıp fiyat soran insanlar sayesinde öğrenmiştir. Müvekkilin bulunduğu semti de söyleyerek aile evini eskortluk yaptığı şeklinde lanse etmiştir. Müvekkil hakkında tüm önleyici, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin verilmesini istiyoruz” dedi.

İstanbul Aile Mahkemesi talebi değerlendirerek Miray İpekler’i haklı buldu.

Mahkeme, Deniz Akkaya’nın 1 ay süreyle İpekler’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağına karar verdi.

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Deniz Akkaya, mahkeme kararına itiraz etti ancak reddedildi. 

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#Deniz Akkaya#Miray İpekler#Konuşma Yasağı

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