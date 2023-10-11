Deniz Akkaya'dan 40 bin lira tazminat istediler

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Şikâyet dilekçesine göre Deniz Akkaya, takipçi sayısı 1 milyonu geçen ‘denizakkayaoffical’ isimli instagram hesabında Seren Serengil ile sevgilisine hakaretlerde bulundu.
Dilekçede, “Deniz Akkaya’nın hukuka aykırı bu eylemleri nedeniyle müvekkillerin kişilik hakları saldırıya uğramış, onur ve haysiyetleri kamu önünde ayaklar altına alınmıştır. Akkaya’dan şikayetçiyiz” denildi.
Seren Serengil ile sevgilisi, suç duyurusunun ardından Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Deniz Akkaya’ya 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı.