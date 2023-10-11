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Deniz Akkaya'dan 40 bin lira tazminat istediler

Güncelleme Tarihi:

#Seren Serengil#Mustafa Rahman Tohma#Deniz Akkaya
Deniz Akkayadan 40 bin lira tazminat istediler
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 08:06

Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, sosyal medyada kendilerine hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Şikâyet dilekçesine göre Deniz Akkaya, takipçi sayısı 1 milyonu geçen ‘denizakkayaoffical’ isimli instagram hesabında Seren Serengil ile sevgilisine hakaretlerde bulundu.

Dilekçede, “Deniz Akkaya’nın hukuka aykırı bu eylemleri nedeniyle müvekkillerin kişilik hakları saldırıya uğramış, onur ve haysiyetleri kamu önünde ayaklar altına alınmıştır. Akkaya’dan şikayetçiyiz” denildi.

Deniz Akkayadan 40 bin lira tazminat istediler

Seren Serengil ile sevgilisi, suç duyurusunun ardından Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Deniz Akkaya’ya 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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#Seren Serengil#Mustafa Rahman Tohma#Deniz Akkaya

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