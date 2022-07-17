Demet’ten yazlık şarkı

Haberin Devamı

Single’ın kapak fotoğrafı Safa Gülsoy tarafından çekildi. Demet Akalın, konser maratonunun yoğunluğundan dolayı klibi ertelemek zorunda kaldı. Şarkıcı, önümüzdeki hafta Selim Akar yönetmenliğinde kamera karşısına geçecek. Akalın, yeni şarkısının ilk büyük konserini ise bugün Azerbaycan’ın Nahçıvan şehrinde gerçekleştirecek.

Hande yener’den bayram maratonu

HANDE Yener, bayram boyunca 5 konser verdi. Yener, 8 Temmuz’da The Beach Alaçatı ile başlayan konser maratonunu Fethiye’de Babadağ Teleferik sahnesi, Kıbrıs’taki Les Ambassadeurs Hotel, Bodrum Jolly Joker’de devam ettirdi.

Şarkıcı önceki gün ise Çınarcık’taki Mawish Beach’te hayranlarıyla buluştu. Performanslarında kendi yarattığı stiliyle dikkat çeken şarkıcı, son olarak pembe transparan bir kostüm giymeyi tercih etti. Önümüzdeki ay için 17 konser anlaşmasına imza atan Hande Yener, sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirecek.

Haberin Devamı

Gümüşlük’te klasik müzik

BODRUM Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen ve Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda gerçekleşecek 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, İspanyol piyanistler Juan Lago&Belen Navarro’nun vereceği açılış konseri ile yarın akşam başlıyor.

14 Eylül’de son bulacak festival izleyicilerini 25 asırlık Antik Taş Ocağı’nda gerçekleşecek konserlerle ağırlayacak. Bu yıl etkinlikte 25 konser, performans ve gösteri yer alacak. Festivalin, Gümüşlük sahilindeki merkezinde ise “Suda” başlıklı konserlerde caz sanatçıları, DJ performansları ve bir de sirk gösterisi izleyici ile buluşacak. “Kumda” serisi ise bu yıl farklı projelere ve festivalin genç yeteneklerinin vereceği konserle renklenecek. Zengin programda, piyanist Gülsin Onay ve Serhan Bali ile “Açıklamalı Konser”, İngiliz piyanistler Murray McLachlan ve Kathryn Page, Makedonyalı piyanist Danica Stojanova, Macar kemancı Antal Zalai ve piyanist Yener Gökbudak, Fransız viyolonselci Ophelie Gaillard ve piyanist Atakan Sarı gibi önemli isimler sahne alacak.