Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Demet'in ev hali

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerin Ev Halleri#Demet Akalın#Nihat Doğan
Demetin ev hali
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 12:19

Parıltılı kıyafetleri ve ışıl ışıl makyajıyla görmeye alışık olduğumuz ünlü şarkıcı ev halini paylaştı.

Haberin Devamı

Sahneden geri kalan zamanları evinde geçiren Demet Akalın, ev halini takipçileri ile paylaştı. Dizi ve yarışma programlarını yakından takip eden Akalın, televizyon karşısında barbunya ayıkladı.  

Demetin ev hali

ÜNLÜLERİN EV HALLERİ

Televizyonda, podyumda veya sahnede gördüğümüz ünlü isimler yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyor. Ya da mutfağa girip yemek yapıyor... İşte ünlülerin ev halleri...Kaynak Fotoğraflar: İnstagram

ANNE ZİYARETİ

Nihat Doğan geçtiğimiz hafta İranlı hayranı Arzu Doğan ile nikah masasına oturmuştu. Eşi 3 aylık hamile olan ve baba olmaya hazırlanan Nihat Doğan, annesi Fatma Doğan'ı evinde ziyaret etti.  

Haberin Devamı

Doğan, annesi ile karşılıklı çay içerken çekilen pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 

Demetin ev hali

Gelin ve kaynanadan ilk fotoğraf

 

PİZZA YAPTI

Yasemin Özilhan, evinde dostlarını ağırladı.

Demetin ev hali

Misafirleri için mutfağa giren Özilhan, kendi elleriyle pizza yaptı.Özilhan o anları sosyal medyada yayınlayarak takipçileriyle de paylaştı.

ONA MERCİMEK KÖFTESİ YAPTIRAN HAYAT...

2011 yılında basketbolcu Burak Gacemer ile nikah masasına oturan Larissa Gacemer, mutfağa girdi mercimek köftesi yaptı.

Demetin ev hali


Burak Gacemer, eşinin mutfak hallerini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Gacemer'in bir arkadaşı paylaşımlara "Bu kıza bunu yaptıran hayat bize neler yaptırmaz? Brezilya'dan gel, mercimek köftesi yap... Adalet mi bu?" sözleriyle karşılık verdi.

Haberin Devamı

HANDE MUTFAKTA

Instagram'ın en çok takip edilen isimleri arasında olan oyuncu Hande Erçel, mutrafağa girdi.

Demetin ev hali

Düzgün fizilği ile dikkat çeken Erçel, kendine ara öğün hazırladığı o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

ÇITAYI YÜKSELTTİ

Emre Karayel, çıtayı iyice yukarı taşıdı. Daha önce puding ve biber dolması yapan ünlü oyuncu, bu kez islim kebabı pişirdi.

Demetin ev hali

Fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Karayel, kendisi için de şu etiketi kullandı: “Adana menşeli İtalyan aşçı.”

AJDA PEKKAN MUTFAKTA

Ajda Pekkan, mutfağa girdi. Kek yapan Süperstar o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Haberin Devamı

Demetin ev hali

Pekkan "bize en iyi gelecek olan şey birbirimize olan sevgimiz. Onu hiç ihmal etmeyelim. Sizleri kocaman yüreğimle çok seviyorum" dedi.

EVDE EKMEK YAPTI

Ünlü türkücü Berdar Mardini, kendini mutfağa atıp hünerlerini sergiledi.

Demetin ev hali


Evde ekmek yapan Berdan Mardini, hamur yoğururken çekilen videosunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü türkücü, zaman zaman tüyo vermeyi de ihmal etmedi.

TEMİZLİK BÖYLE YAPILIR

Tülin Şahin, evde temizlik yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

Demetin ev hali

Haberin Devamı

Yerleri paspaslayan Şahin, fotoğrafların altına "Temizlik böyle yapılır... Çok severim temizlik yapmayı ve iddialıyım da hiç mütevazı olamayacağım " notunu düştü.

DERYA ŞENSOY

Derya Şensoy bu kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Demetin ev hali

Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. annneeeee beni çalıştırıyolar burda" notunu düştü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ünlülerin Ev Halleri#Demet Akalın#Nihat Doğan

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota
Danimarka bu iddiayı konuşuyor Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

Danimarka bu iddiayı konuşuyor! Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

#Danimarka

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota
Danimarka bu iddiayı konuşuyor Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

Danimarka bu iddiayı konuşuyor! Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

#Danimarka