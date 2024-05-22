Demet Şener: Mecbur bir araya geleceğiz

Haberin Devamı

Ünlü isim, oğulları Ömer’in nafakasını ödememek için dava açan eski eşi İbrahim Kutluay’la arasının nasıl olduğuna dair soruya şu yanıtı verdi:

“Ne sulh ne kanlı bıçaklı, sanırım araftayım. Karşılıklı iletişim yok ama İrem’in mezuniyeti için mecbur bir araya geleceğiz. Keşke olmasa böyle ama yapacak bir şey yok. Bu konuları çocuklarla konuşmuyorum.”

Demokratik bir anneyim

Demet Şener, çocuklarından çok şey öğrendiğini söyledi. Ünlü isim, evde sadece kendisinin sözünün geçmediğini ve demokratik bir anne olduğunun altını çizdi:

“Hayata dair her şeyi onlardan öğreniyorum. Onları bir birey olarak kabul ettim. 3 yaşındayken de öyleydi. Onları anlamaya çalışıyorum. Ergenliklerini sorunsuz geçirdiler. ‘Ben anneyim, bana saygı duyulması gerekiyor’ tavrını hiçbir zaman kullanmadım. Bunun doğru olduğuna da inanmıyorum.”

Haberin Devamı