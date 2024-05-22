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Demet Şener: Mecbur bir araya geleceğiz

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#Demet Şener#İbrahim Kutluay#Ömer Kutluay
Demet Şener: Mecbur bir araya geleceğiz
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 08:49

Demet Şener önceki gün kızı İrem ile Nişantaşı’nda alışverişe çıktı.

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Ünlü isim, oğulları Ömer’in nafakasını ödememek için dava açan eski eşi İbrahim Kutluay’la arasının nasıl olduğuna dair soruya şu yanıtı verdi:

“Ne sulh ne kanlı bıçaklı, sanırım araftayım. Karşılıklı iletişim yok ama İrem’in mezuniyeti için mecbur bir araya geleceğiz. Keşke olmasa böyle ama yapacak bir şey yok. Bu konuları çocuklarla konuşmuyorum.”

Demet Şener: Mecbur bir araya geleceğiz

Demokratik bir anneyim

Demet Şener, çocuklarından çok şey öğrendiğini söyledi. Ünlü isim, evde sadece kendisinin sözünün geçmediğini ve demokratik bir anne olduğunun altını çizdi:

“Hayata dair her şeyi onlardan öğreniyorum. Onları bir birey olarak kabul ettim. 3 yaşındayken de öyleydi. Onları anlamaya çalışıyorum. Ergenliklerini sorunsuz geçirdiler. ‘Ben anneyim, bana saygı duyulması gerekiyor’ tavrını hiçbir zaman kullanmadım. Bunun doğru olduğuna da inanmıyorum.”

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#Demet Şener#İbrahim Kutluay#Ömer Kutluay

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