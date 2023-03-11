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Demet Şener ile İbrahim Kutluay diş yüzünden davalık oldu

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#Demet Şener#İbrahim Kutluay#İcra Davası
Demet Şener ile İbrahim Kutluay diş yüzünden davalık oldu
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:34

ESKİ manken Demet Şener, 4 yıl önce boşandığı eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile yeniden mahkemelik oldu.

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Şener, Kutluay’ın anlaşmalı boşanma protokolüne aykırı davranarak oğlu Ömer’in diş tedavisi ücretini karşılamadığı iddiasıyla 50 bin 342 lira 59 kuruşluk icra takibi başlattı.

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Kutluay’ın itirazı üzerine icra takibi durunca, Şener bu defa avukatı Esra Ceren Üçerler aracılığıyla ‘itirazın iptali’ istemiyle dava açtı. Davaya cevap veren Kutluay’ın avukatı Salim Baki iddiaları reddetti. Davanın ilk duruşmasında taraflar uzlaşmadı.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

 

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#Demet Şener#İbrahim Kutluay#İcra Davası

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