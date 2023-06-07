Demet Şener aşk tazeledi! İskelede şakalaştılar...

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İskelede güneşlenen Şener, sevgilisiyle de şakalaşarak renkli görüntüler verdi.

Şener, sıcaktan bulanınca kendisini serin sulara bıraktı. Tolga Arman da sevgilisini denizde yalnız bırakmadı. (Umut ÜNVER)

ATIN BENİ DENİZLERE

Serenay Sarıkaya dizisi sezon finali yapar yapmaz soluğu Yunanistan’da almıştı. Tatil fotoğraflarını paylaşan Sarıkaya altına “Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın” şeklindeki Kayahan’ın sözlerini yazdı. Bu yaz sadece 10 gün tatil yapacak olan oyuncu, İstanbul’a döner dönmez sinema filmine başlayacak.

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BEKARLIK YARADI

Demet Özdemir, 8 ay evli kaldığı Oğuzhan Koç’tan geçtiğimiz ay boşanmıştı. Oynadığı dizi de final yapınca soluğu komşuda aldı. Yunan adalarında özgürlüğün tadını çıkaran oyuncu, leopar bikinisiyle plajda bir pozunu paylaştı. Bu kareye beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri “Bekarlık Demet’e yaradı’ dedi.

SEVGİLİM BENİ BEKLER

Kanal D dizisi “Üç Kız Kardeş”te rol alan Berker Güven önceki akşam Cihangir’de bavullarıyla yürürken görüntülendi. Dizinin sezon finali yaptığını belirten oyuncu, “Nihal’in yanına gidiyorum. Oradan da birlikte Londra tatiline... Sevgilim beni bekler” dedi. (Sayit DURMAZ)

KÖTÜ BİR DENEYİM

Oyuncu Birce Akalay ve reklamcı Ali Taran, önceki gün Etiler’deki bir mekânda buluştu.

Geçtiğimiz günlerde kendisini arkadaşı gibi tanıtan bir kişi tarafından dolandırılmaya çalışılan Birce Akalay, yaşadığının kötü bir deneyim olduğunu ifade etti: “Senelerdir böyle olayları duyuyoruz. Bir sürü arkadaşımızın başına geldi. Hep de dikkat ediyoruz ama bu kadar kapsamlı, başkasının kimliği ile girip konuşacak kadar bir suç ile karşılaşmamıştım. Bana da kötü bir deneyim oldu. Herkes dikkat etsin.” (Behlül AYDIN)

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