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Demet Özdemir: Öyle bir şey olur mu hiç! Ülkemi çok seviyorum

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#Demet Özdemir#DJ Sergio#Yunanistan
Demet Özdemir: Öyle bir şey olur mu hiç Ülkemi çok seviyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 11:53

DEMET Özdemir önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen Yeni Bi Fest 10. Yılı etkinliğine katıldı.

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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu artık ev aldığı Yunanistan’da yaşayacağı iddialarını yalanladı. Özdemir, “Türkiye’yi terk etme gibi bir düşüncem yok. Öyle bir şey olur mu hiç! Ülkemi çok seviyorum. Bütün sosyal çevrem, iş arkadaşlarım, işim gücüm burada” diye konuştu.

Demet Özdemir: Öyle bir şey olur mu hiç Ülkemi çok seviyorum

HAYATIMDA KİMSE YOK!
Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı konuşulan Özdemir konuyla ilgili soruları “Çok arkadaş edindim orada, hayatımda kimse yok” diyerek geçiştirdi. Oyuncu “Aşka küstünüz mü” sorusuna da “Hiç küsmedim, kapısı kapatılacak ya da aranılacak bir şey değil bu. Demet Özdemir’in kalbini çalmak zamana ve mekâna göre değişebilir. Beni aşk konusunda ne etkiler ben de bilmiyorum” diye yanıt verdi. 
Demet Özdemir: Öyle bir şey olur mu hiç Ülkemi çok seviyorum


 

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#Demet Özdemir#DJ Sergio#Yunanistan

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