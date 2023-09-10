Demet Özdemir: Öyle bir şey olur mu hiç! Ülkemi çok seviyorum

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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu artık ev aldığı Yunanistan’da yaşayacağı iddialarını yalanladı. Özdemir, “Türkiye’yi terk etme gibi bir düşüncem yok. Öyle bir şey olur mu hiç! Ülkemi çok seviyorum. Bütün sosyal çevrem, iş arkadaşlarım, işim gücüm burada” diye konuştu.

