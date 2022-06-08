Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Demet Evgar: Gece 03.00’te uyanıp, yoga yapıyorum

#DEMET EVGAR#Levent Babataş#Şebnem Dönmez
Demet Evgar: Gece 03.00’te uyanıp, yoga yapıyorum

Demet Evgar uzun zamandır aşk yaşadığı Levent Babataş ile martta nikah masasına oturmuştu. 7 aylık hamile olan 42 yaşındaki anne adayı, yaşadığı süreci oyuncu arkadaşı Şebnem Dönmez’in ‘Satori’ programına anlattı..

Haberin Devamı

Demet Evgar, programda şu ifadeleri kullandı:

“Bebeğimi bedenimde misafir etmeden önce sıkışmış bir dönemdeydim. Kundalini yogasına başladım. 40 gün boyunca sabah 05.30’ta kalkıp meditasyon yaptım. Zaten o süreçte de hamile kaldım. Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 03.00’te uyanıp, yoga yapıyorum.”

"ANNE OLMAYA ÇOK HAZIRMIŞIM"

“Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum, umarım beni sever.”

“Bizim evde televizyon olmayacak. Muhtemelen Mavi’yi köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp, ‘Merhaba' demeyi bilmiyor.”

Demet Evgar: Gece 03.00’te uyanıp, yoga yapıyorum

Haberin Devamı

"KIZIMA BİR ŞEYLER ÖĞRETMEYE HİÇ NİYETİM YOK"

“Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak. Arkasına doğanın gücünü almasını sağlamak. Bir de dil bilsin yeter.”

"BABAANNEM GİTTİ, BANA KIZIMI GÖNDERDİ"

Ayrıca Mavi'nin göbek adı 'Sebahat'in, babaannesinin ismi olduğunu belirten Demet Evgar, "Zaten babaannem gitti, kızımı bana gönderdi." dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEMET EVGAR#Levent Babataş#Şebnem Dönmez

BAKMADAN GEÇME!

Yeni saadet zinciri CT Movies Binlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar oldu…

Yeni saadet zinciri CT Movies! Binlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar oldu…

#CT Movies
50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal

BAKMADAN GEÇME!

Yeni saadet zinciri CT Movies Binlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar oldu…

Yeni saadet zinciri CT Movies! Binlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar oldu…

#CT Movies
50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal