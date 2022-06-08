Demet Evgar: Gece 03.00’te uyanıp, yoga yapıyorum

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Demet Evgar, programda şu ifadeleri kullandı:

“Bebeğimi bedenimde misafir etmeden önce sıkışmış bir dönemdeydim. Kundalini yogasına başladım. 40 gün boyunca sabah 05.30’ta kalkıp meditasyon yaptım. Zaten o süreçte de hamile kaldım. Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 03.00’te uyanıp, yoga yapıyorum.”

"ANNE OLMAYA ÇOK HAZIRMIŞIM"

“Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum, umarım beni sever.”

“Bizim evde televizyon olmayacak. Muhtemelen Mavi’yi köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp, ‘Merhaba' demeyi bilmiyor.”

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"KIZIMA BİR ŞEYLER ÖĞRETMEYE HİÇ NİYETİM YOK"

“Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak. Arkasına doğanın gücünü almasını sağlamak. Bir de dil bilsin yeter.”

"BABAANNEM GİTTİ, BANA KIZIMI GÖNDERDİ"

Ayrıca Mavi'nin göbek adı 'Sebahat'in, babaannesinin ismi olduğunu belirten Demet Evgar, "Zaten babaannem gitti, kızımı bana gönderdi." dedi.