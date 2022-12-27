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Demet Akbağ ameliyat oldu

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#Demet Akbağ#Emel Müftüoğlu#Fulya Terim
Demet Akbağ ameliyat oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:58

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, dizindeki rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat masasına yattı.

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Akbağ’ı hastane sürecinde yakın dostları Emel Müftüoğlu ve Fulya Terim de yalnız bırakmadı.

Emel Müftüoğlu, ameliyat öncesi ünlü oyuncu ve doktoru Sarper Çetinkaya ile çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada yayınladı.

Demet Akbağ ameliyat oldu

O karenin altına da esprili bir not düştü: “Canımcım birazdan dizinden ameliyata girecek. Yarın da koşu yarışına katılacağız beraber.”

Dr. Sarper Çetinkaya da yaptığı paylaşımda operasyon hakkında bilgi verdi: “Demet Akbağ sağ dizinden menisküs ameliyatı (artroskopik menisektomi) oldu.” Sanatçının operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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#Demet Akbağ#Emel Müftüoğlu#Fulya Terim

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