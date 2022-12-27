Demet Akbağ ameliyat oldu

Güncelleme Tarihi:
Akbağ’ı hastane sürecinde yakın dostları Emel Müftüoğlu ve Fulya Terim de yalnız bırakmadı.
Emel Müftüoğlu, ameliyat öncesi ünlü oyuncu ve doktoru Sarper Çetinkaya ile çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada yayınladı.
O karenin altına da esprili bir not düştü: “Canımcım birazdan dizinden ameliyata girecek. Yarın da koşu yarışına katılacağız beraber.”
Dr. Sarper Çetinkaya da yaptığı paylaşımda operasyon hakkında bilgi verdi: “Demet Akbağ sağ dizinden menisküs ameliyatı (artroskopik menisektomi) oldu.” Sanatçının operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.