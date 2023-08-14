Demet Akalın'ın fotoğrafı kafa karıştırdı: Demet Abla hamile misin?

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Ebru Gündeş’in sahnesine konuk olup “Türkan” şarkısını seslendiren Demet Akalın, sanatçıyla kulisinde de bir araya geldi. Instagram’da paylaştığı fotoğrafta karnını tuttuğu görülen 51 yaşındaki ünlü popçuya birçok takipçisi “Hamile misin Demet

Abla?” diye sordu.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

DİBİNE KADAR EĞLENDİK

İrem Derici önceki akşam Şerefe Alaçatı’da hayranlarının karşısına çıktı.

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Şarkıcı, Tolga Çam imzalı bir elbise giydi. Derici, konser anlarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Yine sold out geçen bir Şerefe Alaçatı gecesinden. Dibine kadar eğlenmeyi bilen ruh hastalarına âşığım. Yine Alaçatı’nın içinden geçtik. Ayaklarınıza sağlık, yine bekliyorum.”

SICAK BİR FİLM ÇEKTİK

Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven ve Ruhi Sarı’nın başrolleri paylaştığı “Aile Çıkmazı”nın çekimleri devam ediyor.

Filmin yönetmen koltuğuna ise Emre Bahadır Çırakoğlu’nun oturuyor. Komedi ve macerayı harmanlayan film Şubat 2024’te vizyona girecek. Oyuncular geçen gün sette basın mensuplarını ağırladı. Ferit Aktuğ; sıcak havalarda sıcak bir film çektiklerini söyledi. Ruhi Sarı ise “Senaryo keyifliydi” dedi.

ÇOCUKLARLA ALIŞVERİŞ

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara ve çocukları önceki gün İstinye Park’taydı.

Dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan Nara, daha sonra çocuklarıyla akşam yemeği yedi. Wanda Nara, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

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65 BİN KİŞİYLE SÖYLEDİ

Oğuzhan Koç önceki akşam Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir’de yapılan Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali’nde konser verdi.

65 bin kişinin izlediği konser bugüne kadar festivalin en kalabalık katılımcılı etkinliği oldu.

EVLİLİKTE BENCİL OLMAMAK ÖNEMLİ

Volkan Konak geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de sahne aldı. Sanatçı, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konak, “Sanat camiasında evlilikler genelde kısa sürer. Sizin bir formülünüz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bencil olmamak çok önemli. Bu dönemde sevgi çok azaldı. Ben evliliğe evlilik olarak bakıyorum, kiracı olarak değil.”