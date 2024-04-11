Defne Samyeli: Sıfır beden herkese uymaz

Haberin Devamı

Defne Samyeli, “Güzellik Sırları” adlı YouTube kanalında soruları cevapladı. Ünlü isim, “Her kadın sıfır beden olmak zorunda mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tabii ki herkes sıfır beden olmak zorunda değil. Sıfır beden de herkes için güzel bir şey değil. Biz kendimizi nasıl görmek istiyorsak güzel olan o. Başkalarının algılarına göre yaşamak durumunda değiliz. Eskiden beri insanlara belli bir bedende olma kaygısı empoze ediliyor. Günümüzde ise sosyal medyada görüntü değiştiren programların artmasıyla bu durum başka bir şekle büründü. Şimdi herkes kendini birkaç beden daraltıp o fotoğrafları da takipçilerine sunuyor. Bu da bir tercih böyle mutlu oluyorsa. Kendimizi nasıl hissettiğimiz, başkalarının bizi nasıl güzel gördüğünden bağımsız olmalı. Benim kendi tercih ettiğim bir kilom var. Önemli olan da kendimi mutlu hissetmem.”

Haberin Devamı

KOT PANTOLON VE TAYTLARIMDAN VAZGEÇMEM

Defne Samyeli, günlük tarzını ise şöyle tarif etti: “Çok klasik zevkleri olan birisiyim. Kot pantolon ve taytlarımdan vazgeçemiyorum. Spora da düşkün olduğum için tayt giyerek yaşayabilirim. Hatta gece dışarı çıktığımda bir kot pantolon ile devam etmeyi seviyorum.”

Ünlü isim, “Kilolu kadınların tayt giyememesi gerektiğini söylemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Çok ayıp buluyorum. İnsanlar kimin ne giyip giymeyeceği haddini kendinde nasıl buluyorlar ki? İnsanların başkaları üzerindeki yargıları tamamen kendileriyle alakalı. Kendini yargılamayan bir insan, başkalarının ne taytıyla uğraşır ne de kilosuyla. Karşısındaki kişiyi sadece biri olarak gözlemler. Herkes kendine ne yakıştırırsa onu giyer. Bunlarla ilgili fikir üretmek sadece birilerinin bakış açısı olur. O da onlar hakkında çok şey anlatır, tayt giyenler hakkında değil.” Defne Samyeli, fotoğraf çektirirken nelere dikkat ettiğini ise şu sözlerle anlattı: “Alıştığım bazı pozlar var. Kendimi artık dışarıdan da görüyorum. Hangi açıdan nasıl dursam yüzümün ve vücudumun iyi görüntüyü vereceğini biliyorum.”

Haberin Devamı

FOTOĞRAF YÜKLERKEN KIZLARIMA DANIŞIYORUM

Defne Samyeli, sosyal medya çekimleri için çok dikkatli hazırlandığını söyledi: “Kimsenin özenmeyeceği kadar özeniyorum. Profesyonel ekip ışığıyla beraber evime geliyor. Çünkü eski bir televizyoncuyum ve işlerin bu özende yapılmasından yanayım. Benim yaptığım işleri alıp ana akım televizyonlara verebiliriz. Aynı kalitede görünecektir. Ben her gün sokaktayım ve insanlar beni görüyor. Saklanan da biri değilim. Çok mimikli biri değilim ama mimik yaptığım zaman ince kırışıklarım iyi ışıktan dolayı gözükmüyor. Instagram’a fotoğraf yüklerken de kızlarıma soruyorum ‘Bunlardan hangileri iyi’ diye. Fotoğraflarımın bir şey anlatması gerekiyor.”