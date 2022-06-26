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Davalık oldular

#Tarık Ünlüoğlu#Gülenay Kalkan#Zeynep Ünlüoğlu
Davalık oldular
Özge Eğrikar

3 yıl önce vefat eden Tarık Ünlüoğlu’ndan kalan Bodrum’daki ev nedeniyle davalık olan Gülenay Kalkan ve üvey kızı Zeynep Ünlüoğlu arasındaki sorun çözüldü.

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Gülenay Kalkan, değeri 10 milyon liranın üzerinde olan evin satışıyla ilgili üvey kızı Zeynep Ünlüoğlu’na izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açmıştı. Dava süreciyle ilgili Hürriyet’e açıklama yapan oyuncu, evin satışının yapıldığını belirtti.

Üvey kızıyla aralarında herhangi bir ihtilaf olmadığını belirten Kalkan şöyle konuştu:
 “Bodrum’daki evin satışının hızlandırılması için bu davayı açtık. İşimizi yasal yolla çözmek istedik. Davalık olma nedenimiz bu. Yoksa Zeynep ile aramızda bir problem yok. Eşimin mirasıyla ilgili üvey kızımla hiçbir sorunumuz olamaz. Acımız hâlâ ilk günkü gibi taze. Aramızda dairenin satışıyla ilgili ufak bir sorun vardı. O da çözüldü. Zeynep benim karşı karşıya oturup görüştüğüm, konuştuğum bir insan.” 

Saat krizi
Sanat camiasında Tarık Ünlüoğlu’nun büyük bir saat koleksiyonu olduğu biliniyordu. İddiaya göre Gülenay Kalkan ile Zeynep Ünlüoğlu bu saatlerin paylaşımı nedeniyle de davalık olmuştu. Gülenay Kalkan konu hakkında “Saat diye bir şey yok. Saatlerle ilgili hiçbir problem yok” açıklamasını yaptı.

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Davalık oldular

İkinci eşi Gülenay Kalkan ile 2013’te evlenen Tarık Ünlüoğlu 2019’da henüz 61 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

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