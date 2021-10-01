Gülenay Alkan'ın Tarık Ünlüoğlu özlemi: Yüreğimde sönmeyen ateşin, gözümün gördüğü her yerde sen!

EŞİNİ SONSUZLUĞA UĞURLADI Çolpan İlhan yıllar sonra o tanışma anını şöyle anlatmıştı: ' Arkadaş olarak filmleri çekmeye başladık. Yalnızlar Rıhtımı filminde biz iki mahalleli önceden birbirlerine aşık iki genci canlandırıyorduk. Etkileyici bir kurguydu. Bir sahnesi vardı. Ben bulunduğum yerden kaçmak isterken Sadri’de beni kollarıyla yakalıyor. Birden kamera stop dedi. Plan değişti. Biz öyle sarılmış halde kaldık. Ben yine farkında değildim. Sadri’nin röportajlarında vardır. İlk elektriklenme o zaman başladı diye. Böyle bir hikaye ile biz başladık. "



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