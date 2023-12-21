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Dava reddedildi... 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' 26 Ocak’ta vizyonda

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#Cem Karaca#İlkim Karaca #Cem Karaca'nın Gözyaşları
Dava reddedildi... Cem Karaca’nın Gözyaşları 26 Ocak’ta vizyonda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 08:37

‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmini durdurmak için mahkemeye başvuran Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca’nın talebi reddedildi. İki ortak yapım şirketi, kararın ardından filmin 26 Ocak 2024’te vizyona gireceğini duyurdu.

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2004 yılında vefat eden Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi Cem Karaca’nın müzik yolculuğunu beyazperdeye taşıyacak olan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin çekimleri devam ederken, merhum sanatçının eşi İlkim Karaca projeyi mahkemeye taşımıştı. Filmde kendisine yer verilmediğini ve çekimler için kendisinden izin alınmadığını söyleyen Karaca, çekimlerin durdurulmasını ve filmin yayınlanmasının önlenmesini talep etmişti. Dava karara bağlandı, Karaca’nın talebi mahkeme tarafından reddedildi. Projenin ortak yapımcılığını üstlenen Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya, filmin 26 Ocak’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacağını duyurdu.

TANIŞMALARINDAN ÖNCEKİ SÜRECİ KONU ALIYOR

İki yapım şirketi daha önce de filmin İlkim Karaca’nın Cem Karaca’nın hayatında olmadığı dönemi anlattığını açıklamıştı: “Filmimiz Cem Karaca’nın çocukluğundan başlayıp sürgün yıllarında vatandaşlıktan çıkarılmasının ardından 1987 yılında Türkiye’ye dönüş yaptığı dönemi kapsamaktadır. Bu süreçte Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca, filmimize danışman olarak katkı sağlamaktadır. Çalışmalarımıza başlamadan önce gerekli izinler alınmış olup tüm yasal süreçler tamamlanmıştır. Filme konu olan tarihler; dava açarak çekimlerin durdurulması için süreç başlatan İlkim Karaca’nın, Cem Karaca’nın hayatında olmadığı, hatta Cem Karaca’yla tanışmadığı süreci kapsamaktadır.”

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İSMAİL HACIOĞLU CANLANDIRIYOR

Cem Karaca’nın Gözyaşları”, sanatçının hayatının sürgüne gittiği Almanya’dan Türkiye’ye dönüşüne kadar olan dönemini anlatıyor. Cem Karaca’yı İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı filmde baba Mehmet Karaca’yı Fikret Kuşkan, anne Toto Karaca’yı da Yasemin Yalçın oynuyor. Yapımda ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tuncer ve Alper Saldıran rol alıyor.

Dava reddedildi... Cem Karaca’nın Gözyaşları 26 Ocak’ta vizyonda

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#Cem Karaca#İlkim Karaca#Cem Karaca'nın Gözyaşları

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