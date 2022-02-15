Damla Debre kimdir, kaç yaşında? Damla Debre filmleri ve dizileri

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Damla Debre, 17 Haziran 1987 yılında Mersin'de doğdu. Liseyi Atatürk Anadolu Meslek Lisesi'nde okuyan Damla Debre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu.

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı Albay'ın Kızı Suzi karakteri ile tanınan Damla Debre, birçok dizi ve sinema projesinde rol aldı.

2008-2010 döneminde yayınlanan Doludizgin Yıllar dizisinde Asu rolünü oynadı.

4 Eylül 2015 tarihinde vizyona giren Robinson Crusoe & Cuma adlı filmde; Serhat Kılıç, John Nyambi, Ebru Yücel, Beyti Engin ve Emre Karayel ile birlikte rol alan Damla Debre, Yalarin karakterini canlandırdı.

Filmografisi

2017 Badem Şekeri 2

2015 Robinson Crusoe & Cuma - Yalarin

2014 Boynu Bükükler - Gönül

2013 Eski Hikaye - Esra Boztepeli

2013 İstanbul Hatırası - Eda

2012 Adını Feriha Koydum: Emir’in Yolu

2012 Ayaz - Eda

2011 Hiç Rıza

2011 İnsan Aldandı - Saadet

2009 Konak - Tuğçe

2009 Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi

2008-2010 Doludizgin Yıllar - Asu

2008 Yaban Gülü - Dilber

2008 Sevgili Düşmanım

2007 Bez Bebek - Nazlı

2007 Emret Komutanım: Şah Mat - Suzi

2007 Oğlum İçin - Sude

2006 Ümit Milli - Aysun

2006 Düşman Kızı

2005 Memleket Hikayeleri : Irmağın Aldığı Gelin

2005-2007 Emret Komutanım - Suzi

2004 Şubat Soğuğu - Neva

2004 Omuz Omuza - Aydan Gültekin

2003 Evli ve Çocuklu