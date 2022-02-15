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Damla Debre kimdir, kaç yaşında? Damla Debre filmleri ve dizileri

#Damla Debre#Damla Debre Kimdir#Damla Debre Nereli
Damla Debre kimdir, kaç yaşında Damla Debre filmleri ve dizileri

Damla Debre, kariyeri ve hayatı ile araştırılan isimler arasında yer aldı. Kariyeri boyunca pek çok yapımda rol alan Damla Debre, Robinson Crusoe & Cuma isimli filmde Yalarin isimli karaktere hayat vermişti. Damla Debre'nin 2003 yılından bu yana rol aldığı yapımlar arasında Adını Feriha Koydum, Emret Komutanım, Bez Bebek gibi projeler de yer aldı. Peki, Damla Debre kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Damla Debre, 17 Haziran 1987 yılında Mersin'de doğdu. Liseyi Atatürk Anadolu Meslek Lisesi'nde okuyan Damla Debre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu.

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı Albay'ın Kızı Suzi karakteri ile tanınan Damla Debre, birçok dizi ve sinema projesinde rol aldı.

2008-2010 döneminde yayınlanan Doludizgin Yıllar dizisinde Asu rolünü oynadı.

4 Eylül 2015 tarihinde vizyona giren Robinson Crusoe & Cuma adlı filmde; Serhat Kılıç, John Nyambi, Ebru Yücel, Beyti Engin ve Emre Karayel ile birlikte rol alan Damla Debre, Yalarin karakterini canlandırdı.

Filmografisi

2017 Badem Şekeri 2
2015 Robinson Crusoe & Cuma - Yalarin
2014 Boynu Bükükler - Gönül
2013 Eski Hikaye - Esra Boztepeli
2013 İstanbul Hatırası - Eda
2012 Adını Feriha Koydum: Emir’in Yolu
2012 Ayaz - Eda
2011 Hiç Rıza
2011 İnsan Aldandı - Saadet
2009 Konak - Tuğçe
2009 Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi
2008-2010 Doludizgin Yıllar - Asu
2008 Yaban Gülü - Dilber
2008 Sevgili Düşmanım
2007 Bez Bebek - Nazlı
2007 Emret Komutanım: Şah Mat - Suzi
2007 Oğlum İçin - Sude
2006 Ümit Milli - Aysun
2006 Düşman Kızı
2005 Memleket Hikayeleri : Irmağın Aldığı Gelin
2005-2007 Emret Komutanım - Suzi
2004 Şubat Soğuğu - Neva
2004 Omuz Omuza - Aydan Gültekin
2003 Evli ve Çocuklu

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