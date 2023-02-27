CZN Burak, Taha Duymaz'a yapılan kötü yorumları ifşa etti: Değdi mi insanları kırmaya?

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6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Kısıtlı imkanlarla yaptığı yemekleri sosyal medya hesabında paylaşması ile popüler olan Taha Duymaz, 11 ili yıkan depreme Hatay'da yakalandı.

Bulunduğu 8 katlı bina çökünce enkaz altında kalan Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine günler sonra ulaşıldı. CZN Burak Özdemir ise Duymaz'ı unutmadı.

KÖTÜ YORUMLARI İFŞA ETTİ

Duymaz'ı enkaz başında günlerce bekleyen işletmeci CZN Burak, gelen kötü yorumları Instagram hesabından tek tek yayınladı.

Ünlü işletmeci; Duymaz'a gelen yorumlar karşısında üzüntüsünü "Değdi mi insanları kırmaya? Yarın için kimin garantisi var?" sözleriyle dile getirdi.

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