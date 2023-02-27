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CZN Burak, Taha Duymaz'a yapılan kötü yorumları ifşa etti: Değdi mi insanları kırmaya?

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#CZN Burak#Czn Burak#Taha Duymaz
CZN Burak, Taha Duymaza yapılan kötü yorumları ifşa etti: Değdi mi insanları kırmaya
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 15:59

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz depremde ailesiyle birlikte göçük altında kalmıştı. 12 gün süren kurtarma çalışmalarının ardından Taha Duymaz ve kız kardeşinin cansız bedenine ulaşılmıştı. İlk günden itibaren Duymaz'ı enkaz başında bekleyen CZN Burak, yapılan kötü yorumları "Değdi mi insanları kırmaya?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Kısıtlı imkanlarla yaptığı yemekleri sosyal medya hesabında paylaşması ile popüler olan Taha Duymaz, 11 ili yıkan depreme Hatay'da yakalandı.

Bulunduğu 8 katlı bina çökünce enkaz altında kalan Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine günler sonra ulaşıldı. CZN Burak Özdemir ise Duymaz'ı unutmadı.

CZN Burak, Taha Duymaza yapılan kötü yorumları ifşa etti: Değdi mi insanları kırmaya

KÖTÜ YORUMLARI İFŞA ETTİ

Duymaz'ı enkaz başında günlerce bekleyen işletmeci CZN Burak, gelen kötü yorumları Instagram hesabından tek tek yayınladı.

Ünlü işletmeci; Duymaz'a gelen yorumlar karşısında üzüntüsünü "Değdi mi insanları kırmaya? Yarın için kimin garantisi var?" sözleriyle dile getirdi.

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CZN Burak, Taha Duymaza yapılan kötü yorumları ifşa etti: Değdi mi insanları kırmaya

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