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CZN Burak: Aylık gelirim 30 bin TL değil

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#CZN Burak#Muhammed Burak Özdemir#Burak Özdemir
CZN Burak: Aylık gelirim 30 bin TL değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 08:20

CZN Burak adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Muhammed Burak Özdemir, “İmar kirliliğine neden olmak” suçundan yargılandığı davada aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu açıklamıştı.

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Özdemir, Oğuzhan Uğur’un YouTube’daki programına konuk oldu ve aylık gelir sözlerine açıklık getirdi.

CZN Burak, restoranlarındaki durumunu şöyle anlattı:

CZN Burak: Aylık gelirim 30 bin TL değil

“İnsanlar babamın 40 yıllık bir işinsanı olduğunu bilmiyor. Babayla oğul ilişkisi, patronla işçi ilişkisinden daha ötedir. Babama dedim ki, ‘Artık eskisi gibi olmayacak, hayatımda daha çok iyileştirme istiyorum.’ Babamdan aldığım para belli. Aylık gelirim 30 bin TL değil. 30 bin TL resmi olarak babamın yanındaki gelirim. Geri kalan her şey babamla beni ilgilendirir.”

 

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#CZN Burak#Muhammed Burak Özdemir#Burak Özdemir

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