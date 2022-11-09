CZN Burak: Aylık gelirim 30 bin TL değil

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Özdemir, Oğuzhan Uğur’un YouTube’daki programına konuk oldu ve aylık gelir sözlerine açıklık getirdi.

CZN Burak, restoranlarındaki durumunu şöyle anlattı:

“İnsanlar babamın 40 yıllık bir işinsanı olduğunu bilmiyor. Babayla oğul ilişkisi, patronla işçi ilişkisinden daha ötedir. Babama dedim ki, ‘Artık eskisi gibi olmayacak, hayatımda daha çok iyileştirme istiyorum.’ Babamdan aldığım para belli. Aylık gelirim 30 bin TL değil. 30 bin TL resmi olarak babamın yanındaki gelirim. Geri kalan her şey babamla beni ilgilendirir.”