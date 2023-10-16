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Cüneyt Arkın'ın kızı mirastan payını istedi... 'Bölüştürülsün'

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#Cüneyt Arkın#Filiz Cüreklibatır#Betül Cüreklibatır
Cüneyt Arkının kızı mirastan payını istedi... Bölüştürülsün
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 08:12

Cüneyt Arkın’ın kızı Filiz Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır’a dava açtı. Cüreklibatır, mirasın eşit şekilde bölüştürülmesini istedi.

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1.5 yıl önce vefat eden Cüneyt Arkın’ın mirası mahkemelik oldu. Arkın’ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır itiraz etti. Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır’a ‘tenkis’ (ölüme bağlı tasarruf) davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davaya göre Cüneyt Arkın, kızına Levent’te bir taşınmazı olduğunu, bunu oğulları ile eşinin baskısıyla onların lehine bağışlayacağını söyledi.

Cüneyt Arkının kızı mirastan payını istedi... Bölüştürülsün

Arkın ayrıca kızına da mirastan payını vereceğini belirtti. Filiz Cüreklibatır’a vadedilen miras payının hiçbir şekilde verilmediği dilekçede anlatıldı.

BÖLÜŞTÜRÜLSÜN

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Dilekçede, vasiyetname açıldıktan sonra Cüneyt Arkın üzerinde herhangi bir taşınmaz kaydının bulunmadığı belirtildi:

Cüneyt Arkının kızı mirastan payını istedi... Bölüştürülsün

“Levent’teki taşınmazın 3. kişilere satıldığı, bu satışla davalılar adına başkaca taşınmazın satın alındığı görülmüştür. Davalılar adına kayıtlı olan taşınmazlar ile banka hesaplarına tedbir konulmasını, malların bölüştürülmesini istiyoruz.”

Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır’a mal varlığını bıraktı. 

 

 

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#Cüneyt Arkın#Filiz Cüreklibatır#Betül Cüreklibatır

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