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Cüneyt Arkın: Yaşarken değerinin bilinmesi ne güzel

#Cüneyt Arkın#2021 Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri#Betül Cüreklibatır
Cüneyt Arkın: Yaşarken değerinin bilinmesi ne güzel

CUMHURBAŞKANLIĞI 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

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Sinema alanında Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın ödüle layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sanatçının eşi Betül Cüreklibatır’a takdim edildi. Evinde ödülüyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan Cüneyt Arkın, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Devletimizin verdiği 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde sinema alanında şahsıma verilen ödülü diğer yarım, bebeğim aldı. Sanata ve sanatçıya değer veren, onu yücelten T.C. Cumhurbaşkanlığı’na bu anlamlı ödül için sonsuz teşekkür ediyorum. Yaşarken bir sanatçının değerinin bilinmesi ne güzel. Düşünen, emeği geçen herkese teşekkürler.”

 

 

 

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#Cüneyt Arkın#2021 Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri#Betül Cüreklibatır

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