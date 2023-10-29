Cumhuriyet iyi ki var... Magazin Konseyi marşları konuştu

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◊ Onur Baştürk: En şahane şekilde kutlamamız gereken ‘29 Ekim’lerden birindeyiz. Çünkü bir asrı geride bırakıyoruz ve gerçekten Cumhuriyet “iyi ki var”. 100’üncü yıl şarkılarına gelince... En çok Kenan Doğulu’nunkini beğendim. En çok onunki dile düşer.

◊ Ömür Gedik: Bir Cumhuriyet kadını olarak çocuklarımız, torunlarımız için daha nice 100 yıllara diyor ve Ata’mıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Marşlara gelince, sadece bu dört isim değil daha pek çok müzisyen arkadaşım 100’üncü yıl için marş yaptı. Kalpten, ülke ve Cumhuriyet sevgisiyle yapılan her marş değerli. Ama benim favorim, Norm Ender’in “Parla”sı oldu, tek kelimeyle bayıldım.

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Savaş Özbey - Onur Baştürk - Ömür Gedik - Orkun Ün

◊ Orkun Ün: Hepsini dinledim. Ama bana biraz zorlama geldi hepsi. O yüzden “Şunu çok sevdim” diyemem. içbiri “Çıktık açık alınla” diye başlayan 10. Yıl Marşı değil Konsey.

◊ Savaş Özbey: O kadar emin olmayın arkadaşlar. Bugün Hurriyet.com.tr’ye girin, benim köşeyi okuyun, linke tıklayın, ondan sonra karar verin isterseniz...

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Hangi Bihter?

Farah Zeynep Abdullah, bir takipçisinin “Bihter’i neden Bihter oynamıyor” yorumuna şu yanıtı verdi: “Ölmüş olduğu için.” Beren Saat ile kıyaslandı. Farah Zeynep, ‘Bihter’ olarak benimsenir mi?

◊ Orkun Ün: Bu Bihter, yani “Aşk-ı Memnu” olayı büyük tartışmalar çıkarır, söyleyeyim. Resmen Türk dizi tarihinin bir mihenk taşı çünkü “Aşk-ı Memnu”. Farah istediği kadar çırpınsın, kıyaslamaya bile gerek yok. Bihter tektir Türk halkı için.

◊ Onur Baştürk: Farah’tan Bihter olmuş ama ezik bir Bihter değil. Daha güçlü bir Bihter. Beren Saat’in Bihter’i çok ezikti çünkü.

◊ Ömür Gedik: Bu kıyaslamanın sonu gelmez. Zamanla azalır, yeniden alevlenir, bir daha azalır, sonra yine başlar. Farah bununla yaşayacak, başka çaresi yok.

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◊ Savaş Özbey: Farah çok yetenekli bir oyuncu. Beren Saat’le kıyaslanmaya gerek kalmadan, bambaşka bir Bihter çizebileceğini düşünüyorum.

Venedik’te otel parasını ödemedi!

Can Yaman, hayranının cep telefonunu fırlatma hadisesiyle ilgili peş peşe açıklamalar yaptı. “Görüşmemek üzere” diyerek Türkçe yazanlara da posta koydu. Ne diyorsunuz bu ‘yaman’ açıklamalara?

◊ Ömür Gedik: Videonun tamamını izledim. Adam gerçekten de Can Yaman’ı taciz etmiş. Müdahale yanındakilerden gelse daha doğru olurdu.

◊ Savaş Özbey: Bir insan bu kadar yakışıklı olup, bu kadar eğitimli olup, bu kadar hayır işleriyle falan uğraşıp aynı zamanda nasıl böyle narsist olur anlaşılır gibi değil. Niye hâlâ törpüleyemiyor?

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◊ Onur Baştürk: Bana kalırsa en kötüsü ikinci kez Türkçe paylaşım yaptığı için şunu yazabilmesi: “Hadi size bir Türkçe paylaşım daha, bugün iyi günümdeyim.” İşte bu kibir unutulmaz.

◊ Orkun Ün: Yahu geçen sene Venedik Film Festivali’ne gelip otel parasını ödemeden kaçtığını biliyorum Can Yaman’ın. Hadi inkâr etsin! Bunları yapan biri hayranının cep telefonunu kırıp sonra da “hayır işi yapıyorum” demesin bana. Amaaan!

Balonun patlayacağı belliydi

Sosyal medyada “Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan Kıvanç Talu eşiyle yurtdışına kaçtı, vergi kaçırma iddiasıyla gündeme gelen Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde inceleme başlatıldı... Dışarıdan parıltılı görünen fenomen dünyası çöküşe mi geçti, ne dersiniz?

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◊ Savaş Özbey: Halkta ve özellikle gençlerde fenomen hayatlara bu talep, bu ilgi, bu açlık olduğu sürece biz daha çoook ‘Dilan’lar, ‘Engin’ler, ‘Kıvanç’lar görürüz...

◊ Ömür Gedik: Bir yerden patlayacağı, bu araştırma, soruşturmaların başlayacağı belliydi. Her şey çok fazla göze sokuldu çünkü.

◊ Orkun Ün: Zaten ayak sesleri geliyordu bunun. O dünya çok balon bir dünyaydı. Patlıyor yavaş yavaş. Ve maalesef bu bahsi geçen isimleri daha kötü günler bekliyor. İnşallah ders olur bu hayatlara özenenlere, öyle kolay paralar kazanılmayacağının bir mesajı olur özellikle gençlere.

◊ Onur Baştürk: Hepsi olmasa bile bir kısım fenomenin gözümüze soktuğu hayat; hazımsız bir hayattı. Görgüsüzdü ve çekilmezdi. O devrin sonuna gelindi. Daha çok şey göreceğiz.

Başka bir yüzü var artık

Hiç estetik yaptırmadığını açıklayan Meryem Uzerli’nin yaptığı son paylaşımda yüzündeki şişlik dikkat çekti. Ne diyorsunuz bu değişime?

◊ Savaş Özbey: Gitti o güzelim Hürrem, geldi Samantha Fox. Ne gerek var kendiyle bu kadar oynamaya? Yaşlanmak, yaş almak güzeldir. Bundan niye bu kadar korkuyorlar ki?

◊ Orkun Ün: Ters ışık kurbanıdır, ters ışık. Ya da az uyumuştur...

◊ Onur Baştürk: Zaman içinde gerçekten başka bir yüze sahip oldu. Bence samimi yüz ifadesini çoktan kaybetti.

◊ Ömür Gedik: Bir değişiklik var ama sanki daha çok makyajsız ve doğal hali gibi geldi bana. Kaş şekli ve kilo vermesinin de etkisi olabilir. Estetik değil de vitamin iğneleri ya da kök hücre de olabilir...