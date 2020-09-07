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Haber Giriş: 07.09.2020 - 16:20 | Son Güncelleme:

Çukur dizisinin Seren Erdenet'i İrem Sak kimdir? Çukur Seren hangi dizilerde oynadı?

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Çukur dizisinin Seren Erdenet'i İrem Sak kimdir? Çukur Seren hangi dizilerde oynadı?
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Çukur dizisine Seren Erdenet karakteri ile katılan İrem Sak, dizinin ekranlara gelmesiyle birlikte araştırılan isim olmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda Güldür Güldür Show isimli programda yer alan İrem Sak, Çukur dizisinin yeni sezonunda kötülükleri ile nam salacak Seren Erdenet karakterine hayat verecek. Peki, Çukur'un Seren Erdenet'i İrem Sak kimdir nereli kaç yaşında? İşte, oynadığı diziler ve filmler

Çukur dizisinin Seren Erdenet'i İrem Sak, karakteri dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Çukur dizisinin yeni döneminde ekranlarda Seren Erdenet karakteri ile yer alacak olan İremSak kimdir nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

İREM SAK KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

İrem Sak aynı yıl içerisinde reklam filmerinde oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e dönmüştür.

2016’da ise yönetmenliğini Erol Özlevi’nin yaptığı, Murat Boz ve Yasemin Allen ile başrolleri paylaştığı romantik komedi yapım Dönerse Senindir’de rol aldı.

2017'de 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Martı adlı dram filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. 2018'de Güldür Güldür'den ayrıldı. Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu filmlerinde rol alan oyuncu 2019'da Bir Aile Hikayesi adlı dram dizisinde Müjde Güneş karakterini canlandırdı.

SİNEMA FİLMLERİ
AdYılRol
Dedemin Fişi2016Kader
Dönerse Senindir2016Defne
Martı2017Nurgül
Ölümlü Dünya2018Begüm
Düğüm Salonu2018Hülya
Azizler2020 
TELEVİZYON DİZİLERİ
AdYılRol
Şen Yuva2010Şehrazat
5'er Beşer2011Sinem
Yalan Dünya2012–14Tülay
İnsanlar Alemi2012Sinem
Güldür Güldür Show2015-18Sinem
Gülperi2018Kendisi (Konuk Oyuncu)
Bir Aile Hikayesi2019Müjde
Jet Sosyete2020Kendisi (Konuk Oyuncu)
Çukur2020Seren Erdenet
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