Çukur dizisinin Seren Erdenet'i İrem Sak kimdir? Çukur Seren hangi dizilerde oynadı?

Çukur dizisinin Seren Erdenet'i İrem Sak, karakteri dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Çukur dizisinin yeni döneminde ekranlarda Seren Erdenet karakteri ile yer alacak olan İremSak kimdir nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

İREM SAK KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

İrem Sak aynı yıl içerisinde reklam filmerinde oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e dönmüştür.

2016’da ise yönetmenliğini Erol Özlevi’nin yaptığı, Murat Boz ve Yasemin Allen ile başrolleri paylaştığı romantik komedi yapım Dönerse Senindir’de rol aldı.

2017'de 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Martı adlı dram filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. 2018'de Güldür Güldür'den ayrıldı. Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu filmlerinde rol alan oyuncu 2019'da Bir Aile Hikayesi adlı dram dizisinde Müjde Güneş karakterini canlandırdı.

SİNEMA FİLMLERİ

Ad Yıl Rol Dedemin Fişi 2016 Kader Dönerse Senindir 2016 Defne Martı 2017 Nurgül Ölümlü Dünya 2018 Begüm Düğüm Salonu 2018 Hülya Azizler 2020

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